俄罗斯军舰驶过台湾和日本到上海，将与中国海军联合军演

俄罗斯/中国/军演

两艘俄罗斯军舰驶过台湾和日本后停靠中国上海。预计这些军舰将在访问中国期间与中国海军举行联合演习，展示两国持久的军事合作。

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路透社消息，俄罗斯两艘护卫舰格罗姆基号和主权号于周三在中国的金融中心上海靠港。这两艘船都属于总部位于符拉迪沃斯托克（中国人称海参崴）的俄罗斯太平洋舰队。

据中国国家电视台报道，在为期7天的访问期间，这些俄罗斯舰艇将在上海与中国海军进行海上演习，包括编队运动、通讯和海上救援等项目。

这些俄罗斯舰艇，在六月底穿过台湾附近海域，随后驶过日本冲绳岛，那里有美国的主要军事基地。

日本派出船只监视这些俄罗斯舰艇的行动。台湾则部署了一架飞机和船只监视他们的过境。

3月份，中国国家主席习近平在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈结束时，两国领导人发表了一份联合声明，其中包含了针对西方的常见指责，即华盛顿正在破坏全球稳定，北约正在闯入亚洲太平洋地区。

中国和俄罗斯承诺加强军事关系，周一，中国国防部长李尚福在北京会见了俄罗斯海军司令尼古拉·叶夫-梅诺夫（Nikolai Yevmenov）上将。

在此之前，俄罗斯和中国的外交部在6月底就反导弹防御举行了一轮磋商。

上个月，中国中央军委联合参谋部部长刘振立也通过视频连接与俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫（Valery Gerasimov）进行了会谈。

塔斯社援引俄军总参谋长格拉西莫夫的话说，双方将继续扩大其军事合作。

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