普里戈津去哪儿了？卢卡申科：他在俄罗斯

白俄/普里戈津

白俄罗斯总统卢卡申科今天周四保证说，瓦格纳的老板普里戈津目前人在俄罗斯。昨晚，俄罗斯国家媒体播出搜查他办公室和豪宅的视频，称他为“叛徒”。

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据法新社今天7月6日发自明斯克的报道，白俄罗斯总统卡申卢科在明斯克的新闻发布会上说，"就普里戈津而言，他人在圣彼得堡。卡申卢科接着说，今天早上他在哪里？他可能去了莫斯科或其他地方，但他不在白俄罗斯境内"。

卢卡申科还说，目前而言，瓦格纳的战士们也"在他们的永久营地"，在乌克兰，而不在白俄罗斯"

根据6月24日通过卢卡申科先生的调解，瓦格纳首领普里戈津与克里姆林宫达成了协议，结束了瓦格纳的兵变，普里戈津将流亡到白俄罗斯。

法新社说，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的权威因这次叛乱而动摇，他谴责普里戈津先生为"叛徒"，并给瓦格纳战士三个选择：加入俄罗斯正规军，或前往白俄罗斯，或回归平民生活。

卢卡申科先生于6月27日宣布，叶夫根尼-普里戈津已抵达白俄罗斯，并说，他已说服普京先生不要杀死普里戈津。

据Politico消息，普里戈津没有脱罪：俄罗斯国家电视台报道，俄罗斯对军阀叶夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的调查并没有被撤销。他上个月带领他的瓦格纳雇佣兵集团对克里姆林宫发动了一场失败的兵变。

在俄罗斯电视一台周三晚间播出的"60分钟"节目中，国家杜马成员兼主持人叶夫根尼-波波夫（Yevgeny Popov）将普里戈津称为"叛徒"，他说"调查正在进行中"。

这个节目的特邀嘉宾，记者爱德华-彼得罗夫（ Eduard Petrov）说：“我认为叶夫根尼·普里戈津的人民英雄形象都是由他资助的媒体塑造的。“失败后，他们迅速关闭了媒体并逃跑”。

彼得罗夫说，“一个普通人不可能拥有这么多护照”。“为什么这个人拥有如此奇怪的力量，就像某种犯罪集团的头目一样？”

“我们需要查清谁站在谁一边（在叛乱中）。我们需要惩罚并起诉他们。”

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