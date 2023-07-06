普里戈津庄园发现多本护照，一柜子假发，一个巨锤

俄罗斯/普里戈津

俄罗斯国家电视频道播放了执法部门突袭普里戈津的办公室及一处庄园时拍摄的镜头：除了金砖，现钞，武器之外，还有多本护照，一柜子假发和一个巨锤...

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周三晚间，俄罗斯电视一台“Rossiya-1”的一档名为"60分钟 "的节目，播放了据称是对普里戈津在圣彼得堡的办公室和他在那里的一处房产进行执法搜查时拍摄的独家镜头。

据路透社说，这档节目的主持人、国家杜马立法者叶夫根尼-波波夫将普里戈津称为"叛徒"，并由特别邀请的嘉宾记者爱德华-彼得罗夫介绍这些录像，以证明普里戈津的“犯罪历史和他指控俄罗斯军方腐败的虚伪性”。

假发和巨锤

视频显示，普里戈津的办公室里有“装满高面额卢布”的箱子，在他的豪宅里有成捆的美元，还有他的私人直升机、武器库、一个装满假发的衣柜、一间设备齐全的医疗室和一系列物品，包括一个纪念品大锤，据称是瓦格纳在网上流传的视频中用来将叛徒打死的工具。

法新社引述总部设在圣彼得堡的网站Fontanka说，公布的一张照片显示普里戈津先生家的一个房间里有一把巨大的大锤，大锤的金属头上写着用在"重要谈判中"。

Fontanka网站还报道说，在普里戈津先生的家中发现的一张照片上有一些被“斩首”的头颅，他的雇佣兵经常被指控在那里施暴。

彼得罗夫说，"没有人打算结束这个案子。调查仍在进行中"。

他还说，“调查人员已得出结论，普里戈津用来作为发动兵变的借口的那段视频是假的，该视频显示了俄军对瓦格纳雇佣军一个营地的导弹打击。

自费塑造英雄形象

这名记者说道，"我认为，耶夫根尼-普里戈津的人民英雄形象都是由他资助的媒体塑造的"。“事败后，他们（将媒体）迅速关闭逃离"。

他说，在普里戈津的财产中发现了价值6亿卢布（658万美元）的现金。

据路透社这个报道，普里戈津曾说，瓦格纳只用现金支付费用。普京则说，是国家为瓦格纳提供的资金。

此外，该节目展示了据称是普里戈津使用的多本护照，这些护照上有不同的名字。

彼得罗夫说：“一个正常人不可能有这么多护照”。他问道："为什么这个人拥有如此奇怪的权力，就像某种犯罪集团的严肃领导人一样？"。

他表示，"我们需要弄清楚谁是谁的一方（在兵变中）。我们需要惩罚和起诉他们"。

普里戈津的兵变对普京总统构成其执政20多年来的最大威胁，并迫使克里姆林宫进入一项止损工作，其中强调武装部队的忠诚和社会在面对背叛时的团结一致。

根据白俄总统卢卡申科斡旋结束兵变的协议，普里戈津的目的是推翻俄罗斯国防部长和总参谋长，因为他认为这二人对战争的指挥不力，他并打算迁往邻国白俄罗斯。作为交换，俄罗斯对他的刑事指控将被撤销。

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