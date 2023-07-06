欧盟谴责香港当局通缉八名海外民主人士

欧盟香港/人权

欧盟周三发布声明谴责香港政府引用《港区国安法》通缉8名海外香港民主人士。英国，澳洲，美国也已谴责了香港当局这一做法。

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欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席博雷利（Josep Borrell）7月5日在推特上发布声明表示，欧盟谴责香港当局决定根据《国家安全法》对居住在香港以外的八名民主活动人士发出逮捕令。并指出，这一法律的域外适用，只会增加我们现有的担忧。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在另一条推特上写道，欧盟呼吁中国尊重其国际承诺和"一国两制"原则，并敦促香港当局确保行使《基本法》所规定的基本自由。

香港政府7月3日宣布悬赏800万港币通缉8名在海外的香港民主人士（100万/人），指控他们违反香港国安法，分裂国家。

据法广驻香港特约记者麦燕庭7月4日的报道，继英国和澳洲主责官员批评香港警方悬赏800万港元(下同，折合约 93.6万欧元)缉捕八名移居他国的港人之后，美国国务院亦发出声明，谴责港警的通缉行动，认为引用《港区国安法》的治外法权是威胁全球人民人权和基本自由的危险先例，敦促港府撤回赏格。不过，中港至少五个相关架构发文支持警方行动，香港特首李家超今早更反驳一些评论指，悬红通缉是有效的做法，强调对方纵使走到天涯海角，港府亦会终身追捕。

这8名被香港当局以“国安法”为由悬红通缉的人是：前香港立法会议员罗冠聪，许智峰，郭荣铿、前香港职工会联盟总干事蒙兆达、前法政汇思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭凤仪和刘祖迪。

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