世界斯瓦希里语日，法广RFI在内罗毕和巴黎举办庆祝活动

法广/世界斯瓦西里语日

今年的“世界斯瓦西里语日”也是法广（RFI）斯瓦西里语新闻编辑部成立13周年，法广在巴黎和内罗毕同时举行系列庆祝活动。

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为庆祝7月7日的国际斯瓦希里语日，法广RFI位于肯尼亚内罗毕的斯瓦希里语新闻编辑部正在庆祝其成立13周年，为听众提供一系列特别节目。斯瓦希里语是第一个被联合国承认的非洲语言，有1亿人使用这种语言。

今天法广RFI通过与肯尼亚国家博物馆和内罗毕及蒙巴萨的法语联盟学院合作，以"斯瓦希里语在数字时代的潜力"为主题，通过广播和各种活动庆祝这一天。

关于斯瓦希里语的世界地位的讨论会在法广RFI上播放，并展示古代和当代斯瓦希里语艺术。在内罗毕的“法语联盟学院”的舞台上，还将举行一场纪念法广RFI斯瓦希里语新闻编辑部成立13周年的音乐会，由万伊卡人（Les Wanyika）斯瓦希里语伦巴舞团表演。

联合国教科文组织在2021年10月4日将每年7月7日定为世界斯瓦希里语日。斯瓦西里语是非盟的工作语言，也早已走入世界流行文化：比如动画片《狮子王》的主角“辛巴”（Simba ）。

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