北约秘书长：盟国领导人将同意一项三要素方案，使乌克兰更接近北约

北约/乌克兰/俄罗斯

今年的北约峰会将于7月11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg) 7日在出席峰会前的新闻发布会时表示，通过这场峰会，北约将使乌克兰更加强大，并为其未来制定一个愿景。斯托尔滕贝格表示，“我预计盟国领导人将同意一项包含三个要素的方案，以使乌克兰更接近北约。”

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斯托尔滕贝格周五向媒体表示，“北约国家元首和政府首脑将于下周在维尔纽斯举行会议，这是我们跨大西洋安全的一个关键时刻。俄罗斯对乌克兰的侵略战争继续肆虐。500天以来，莫斯科将死亡和破坏带到了欧洲的中心，试图摧毁乌克兰并分裂北约。我们的峰会将发出一个明确的信息：北约团结一致。俄罗斯的侵略将不会得到回报。”

斯托尔滕贝格介绍说，“在这次峰会上，我们将使乌克兰更加强大，并为其未来制定一个愿景。我预计盟国领导人将同意一个包含三个要素的一揽子计划，以使乌克兰更接近北约。” 他指出，“首先，我们将商定一个多年的援助方案。以确保乌克兰武装部队和北约之间的充分互操作性。”

斯托尔滕贝格补充说，“第二，我们将提升我们的政治关系。通过建立北约-乌克兰理事会。第三，我期望盟国领导人将重申乌克兰将成为北约的成员，并在如何使乌克兰更接近其目标上团结一致。”

斯托尔滕贝格提到，“盟国已经为（乌克兰的）关键需求认捐了5亿欧元，包括燃料、医疗用品、排雷设备和浮桥。我们还将帮助建立乌克兰的安全和国防部门，包括建立军事医院。我们将帮助乌克兰从苏联时代过渡到北约的设备和标准。泽连斯基总统将与我们一起参加新的北约-乌克兰理事会的成立会议。这将是一个危机协商和决策的平台。我们都平等地坐在那里，解决共同的安全问题。”

当被问及乌克兰何时或如何入盟时，斯托尔滕贝格重申，“现在最重要的是确保乌克兰取得胜利。” 美联社报导指，美国、德国和其他一些盟国认为，在乌克兰处于战争状态时不应该邀请它加入，以免鼓励俄罗斯扩大冲突。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前呼吁美国总统拜登（Joe Biden）“现在”邀请乌克兰加入北约，即使战争结束前乌克兰不会成为其成员国。

就乌克兰在战争状态中难以加入北约的问题，泽连斯基表示：“我们了解一切，但这个信号真的非常重要。而且取决于拜登的决定。”

此次峰会期间预计盟国还将批准一项国防生产行动计划，以“汇总需求、提高能力和增加互操作性”，以及一项更雄心勃勃的国防投资承诺，即每年至少将GDP的2%用于国防。

斯托尔滕贝格欢迎北约周五发布的新的国防开支估算显示，欧洲盟国和加拿大在2023年的实际增长为8.3%。他指出，“这是几十年来最大的增长，也是我们的国防开支连续第九年增长”。

斯托尔滕贝格说，“因此，欧洲盟国和加拿大自我们在2014年达成国防投资承诺以来，将额外投资超过4500亿美元”。此外，澳大利亚、新西兰、日本和韩国以及欧盟的领导人也将参加维尔纽斯峰会。

斯托尔滕贝格还指出，这将是芬兰作为北约盟友的第一次峰会，并补充说“我们期待着瑞典尽快入盟”。继周四土耳其、瑞典和芬兰高级官员的“建设性会议”之后，斯托尔滕贝格将于7月10日在维尔纽斯与土耳其总统埃尔多安和瑞典首相克里斯特松会面，共同计议下一步。

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