巴基斯坦季风至少50人死于豪雨灾害

巴基斯塔/豪雨灾害

官方消息人士周五说，自6月底以来，巴基斯坦至少有50人在季风降雨造成的洪水和山体滑坡中死亡，其中包括8名儿童。

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巴基斯坦国家灾害管理局（NDMA）的一名官员周五告诉法新社："自6月25日季风开始以来，巴基斯坦各地已经有50人在各种和降雨有关的事件中死亡"。他补充说，在同一时期，有87人受伤。

根据官方数据，大多数死亡发生在该国人口最多的旁遮普省（中东部），主要由触电或建筑物倒塌造成。

据巴基斯坦紧急救援服务机构Rescue 1122的发言人比拉尔·法伊兹（Bilal Faizi）称，周四在西北部的开伯尔-普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）发现了被埋在山体滑坡中的8名儿童的尸体。他补充说，救援人员仍在寻找可能被山体滑坡埋住的其他儿童的尸体。

据官方消息，周三，创纪录的降雨袭击了旁遮普省的首府和该国第二大城市拉合尔，使道路变成了河流，该市三分之一的地区停水断电。

巴基斯坦气象部门预测未来几天会有进一步的暴雨。

去年巴基斯坦的灾难性季风淹没了该国三分之一地区，破坏了200万所房屋，造成1700多人死亡。

季风通常从6月持续到9月，占南亚年降水量的70%至80%，对这个贫困地区的农业灌溉和粮食安全至关重要，但每年它也带来了悲剧和破坏。

据专家称，全球变暖正在导致更强烈和不可预测的降雨。

拥有2.2亿人口的巴基斯坦声称对全球温室气体排放负责的比例不到1%。

然而，这个国家却特别容易受到气候变化的影响。根据非政府组织"德国观察"的研究，巴基斯坦在受极端天气现象威胁最大的国家中排名第八。

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