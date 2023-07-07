应对芬太尼危机 布林肯牵头召开全球会议

中美/芬太尼

美国政府正在为解决来自中国的芬太尼毒品危机而努力。国务卿布林肯定于今天牵头召开首次打击芬太尼的全球联盟虚拟会议。中国受到邀请但没有回应。北京是否能用芬太尼撬动拜登政府的政策引发关注...

美国芝加哥奥黑尔国际机场的美国海关和边境保护区的桌子上陈列着芬太尼的塑料袋2017年11月29日

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纽约时报消息，为了试图让其他国家向中国施加压力，以遏制用于制造芬太尼的前体化学品的外流，美国国务卿安东尼-布林肯定于周五（7月7日）主导一个旨在结束危险合成毒品威胁的全球国家联盟的第一次虚拟会议。

该报引述美国负责国际麻醉品和执法事务的助理国务卿托德-D-罗宾逊（Todd D. Robinson）说，中国被邀请参加并加入由大约84个国家组成的初始联盟，但它没有给出任何计划参加的迹象。相比之下，在芬太尼和其他致命阿片类药物的供应链中的另一个至关重要国家--墨西哥政府已经承诺参与。

罗宾逊在星期四的一次简报会上说，中华人民共和国必须作为一个全球伙伴做更多的工作，以捣毁非法合成毒品的生产链。

该报说，预计美国财长珍妮特-耶伦(Janet L. Yellen)和中国官员在北京举行的会议上也会提出这个问题。今年，财政部外资控制办公室对涉嫌生产芬太尼药片的中国和墨西哥公司实施了制裁，这是美国政府打击致命芬太尼危机来源的更广泛努力的一部分。

美国国务卿布林肯上月访问北京期间曾呼吁中国与美国重新开始在麻醉品管制方面进行合作。北京在去年8月美国众议长佩洛西访问台湾后，冻结了与华盛顿在这个问题上的沟通。

布林肯访中期间告诉记者，两国同意"探索建立一个工作组或共同努力"，以打击芬太尼贩运。但就在几天后，当美国联邦检察官宣布起诉四家中国公司，指控他们贩运被墨西哥贩毒集团用来制造大量在美国销售的芬太尼化学品时，所有合作前景都消失了。

此后，中国在毒品问题上对美国进行了抨击，指责美国将自己的社会问题推给北京，并否认自己在打击芬太尼流行病方面的失败。

中国共产党的喉舌《人民日报》最近的一篇评论说："美国必须正视自己的问题，决不能回避疾病。"攻击和抹黑中国不会治愈美国长期存在的毒品滥用问题，而只会将美国的毒品控制问题拖延到更大的社会危机中。"

在毒品问题上，中国经常用经验说话。这个国家在19世纪是英国剥削鸦片贸易的受害者。上个月中共党报的小报《环球时报》的一篇社论说，“由于鸦片战争的痛苦记忆，中国是世界上最痛恨毒品的国家”。

纽时引述分析家们说，但由于芬太尼在中国几乎没有国内市场，这使中国政府对其前体化学品的监管动力减弱，而且这些化学品在医疗行业也有一系列的合法用途。

相反，中国政府很可能将芬太尼危机视为可以支配华盛顿的杠杆。此时，北京对美国遏制中国的行动感到失望。这些行动包括限制中国获得先进的半导体技术，以及加强美国与日本、韩国和菲律宾之间的安全关系。分析人士说，中国政府如果同意在芬太尼问题上帮助拜登政府，会希望得到一些有价值的回报。

一些中国分析家将拜登政府在芬太尼问题上对中国施加更大压力的原因归咎于美国国内政治。

上海复旦大学国际研究学院院长吴心伯说："美国的禁毒政策一直很薄弱，而且总统选举年即将来临。"这使共和党有机会攻击民主党和拜登政府。这就是美国关注这个问题的原因。

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