扎波罗热核电站：IAEA未能到达疑有炸药的屋顶

国际原子能机构/乌克兰/俄罗斯

国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔-格罗西（Rafael Grossi）7月7日表示，该机构在进入乌克兰南部俄罗斯控制的扎波罗热（Zaporijjia）核电站方面正在取得"进展"。但未能去到屋顶。

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格罗西先生周五在访问东京时说：“我认为我们正在取得进展”。这位原子能机构负责人说，视察员已经访问了几个地点，包括冷却池，但他们没有能够到屋顶，乌克兰怀疑占领工厂的俄罗斯军队在那里埋设了地雷或爆炸物。

格罗西先生说："我很相信，我们将获得这一授权"。他解释说："那是一个战斗区，是一个活跃的战争区域，所以有时可能需要一两天的时间来获得（去到屋顶的）许可。

乌克兰北部的切尔诺贝利核电站是1986年前苏联历史上最严重的核灾难的现场，乌克兰周二指责莫斯科准备在扎波罗热核电站进行"挑衅"。

乌克兰军队声称，在该核电厂的3号和4号反应堆的屋顶上被"放置了类似于爆炸装置的物体"。

另一方面，俄罗斯则声称，基辅正计划在该核电站实施"颠覆性行动"。

这座欧洲最大的发电站在2022年3月4日落入俄罗斯军队之手，曾多次遭到炮击，并被切断了与电网的联系，这种不稳定的状况导致了对发生重大核事故的担忧。

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