捷克承诺对乌追加攻击直升机和炮弹援助，并培训乌飞行员操作F-16战机

乌克兰/捷克/国际

捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）7月7日通过推特表示，捷克将在“未来几个月内”向乌克兰提供额外的攻击直升机和“数十万”枚大口径弹药。菲亚拉说，捷克还将帮助培训乌克兰飞行员，包括F-16战斗机的培训工作。捷克将提供飞行模拟器，使乌克兰飞行员能够在其本土进行训练，而不仅仅是在西方国家。

广告 继续浏览后续

泽连斯基周五在访问捷克首都布拉格期间与菲亚拉举行了会谈。据乌克兰总统府介绍，泽连斯基在会后参加媒体见面会时表示，“下周，我们将很高兴看到一个大型的捷克企业家代表团来到我们的首都基辅，以发展我们在能源领域的联合项目，联合运输项目；这对两国都非常重要，以及医疗保健领域。”

泽连斯基对捷克政府与人民为乌克兰提供新的强大和及时的防务援助方案表示感谢。他强调：“这正是我们所需要的。每一次这样的团结表现都会使俄罗斯联邦发动的这场可怕战争的结束变得更加接近。”

会谈期间，泽连斯基与菲亚拉对两国的防务合作给予了相当的关注。泽连斯基表示，“感谢你们理解我们的需求，特别是在炮弹、装甲车和防空系统方面。我们清楚地认识到，在国防支持方面，捷克的领导力与其他国家不相上下。” 双方还详细讨论了建立新武器生产合作的可能性。

泽连斯基说，“我们国家可以大大加强军工企业之间的合作，这一点将得到实现。我们谈到了关于炮弹和军事装备的具体项目。捷克国防部和乌克兰战略工业部之间的相关合作备忘录刚刚签署。”

双方讨论了与第三国沟通以维护国际秩序和共同安全的问题。泽连斯基说，“实施（乌克兰版）‘和平方案’是非常重要的，对我们来说，在这里与亚洲、非洲的国家和其他伙伴一起工作是极其重要的。我感谢捷愿意共同行动。”

就多边主义问题，泽连斯基告诉记者说，“当然，今天我们讨论了在欧洲和欧洲-大西洋结构层面的合作。这涉及到乌克兰融入欧盟的问题——今年我们必须尽一切努力开始关于未来欧盟成员的谈判。这也适用于北约组织。我感谢捷克共和国和总理支持我们所有的努力，使（北约）维尔纽斯峰会对每个国家都有意义，不仅对乌克兰，而且对整个联盟都有意义。”

据悉，菲亚拉在会上向媒体表示，泽连斯基对布拉格的访问证实了乌克兰是捷克的优先国家。他保证，捷克将继续支持乌克兰，提供密集的军事和人道主义援助，并为战后重建作出贡献。

菲亚拉介绍称，“今天我向总统先生确认，捷克正在向乌克兰提供攻击直升机。在接下来的几个月里，我们将额外提供10万枚（炮弹）弹药。” 他并补充说，捷克将帮助培训乌克兰飞行员操作F-16战斗机。

菲亚拉称，两国国防工业的联合项目将有助于提高乌克兰的国防能力。他指出，捷克支持欧盟委员会提出的500亿欧元金融工具，以帮助乌克兰在战后重建。

菲亚拉并通过推特介绍称，“我今天向泽连斯基总统确认，捷克将在未来几个月向乌克兰捐赠更多的攻击直升机和数十万枚大口径弹药。我们还将帮助乌克兰进行飞行员培训，包括F-16飞机的培训，我们将向乌克兰提供飞行模拟器，以便不仅在西方而且在乌克兰进行培训。”

菲亚拉强调，“捷克是向乌克兰提供军事援助的最大供应方之一。这场战争已经持续了近500天。我们已经向乌克兰运送了676件重型装备和400多万件中、大口径的弹药。这意味着，从战争的第一天起，每天都有大约10000件弹药和至少一辆坦克、火箭发射器、榴弹炮等离开捷克前往乌克兰。”

此前，罗马尼亚最高国防委员会周四表示，罗马尼亚打算设立一处F-16型战斗机飞行员培训中心，为北约盟国和乌克兰培训飞行员。

在泽连斯基启程前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发访问前，两国首脑还参观了布拉格的天鹅绒革命纪念碑。

菲亚拉说：“泽连斯基非常清楚，自由不是既定的，而是必须追求、有时甚至是为之奋斗的东西。我想向他展示一个象征着我们争取自由和民主的斗争以及1989年11月极权主义垮台的地方。这就是为什么在最后一分钟，我们意外地同意一起去参观（布拉格）民族大街。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅