李强与耶伦会面，说“看到了彩虹”

中美关系

中国总理李强告诉美国财长耶伦，在她抵达时，北京天空出现了彩虹，影射中美关系可能会有突破。耶伦主张中美在公平规则下进行"良性竞争" 。

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中国总理李强与美国财政部长珍妮特-耶伦周五7月7日在北京举行会晤。李强表示，北京和华盛顿之间的紧张关系可能会出现突破。

据法新社发自北京的报道，李强对耶伦说："昨天，当你下飞机时，我们在北京上空看到了一道彩虹"，"我认为这也适用于中国和美国之间的关系（......）我们可以看到彩虹"。

耶伦呼吁中美之间展开"良性竞争"，她向李强总理说，"我们希望健康的经济竞争，而不是丛林竞争，要有一套公平的规则，可以使两国都受益"。耶伦还呼吁不要让双方的"分歧"不必要地恶化“两国的关系”。

耶伦反对中美经济脱钩，她警告美国商界领袖们说："世界上最大的两个经济体脱钩将破坏全球经济的稳定"。

避免错误

美国财长这次访问北京是在美国国务卿安东尼-布林肯访问几周后进行的，这是拜登政府在中国因冠状病毒危机几乎完全与外界隔绝三年后，为恢复与北京的实际接触而做出的努力。

中国社会科学院院士陶文钊告诉法新社："在拜登政府中，耶伦夫人似乎比其他人更务实"。所以，"她的访问是值得欢迎的，从实际的角度来看，这次访问应该能使双方的关系更加紧密"。

陶先生补充说："我认为，我们正处于重塑和重建中美关系的过程中"。

据一位美国财政部官员说，在今天上午，美国财政部长已经与中国前副总理刘鹤，以及即将离任的中国央行行长易纲进行了"实质性的对话"。

该消息人士补充说："他们分别讨论了全球经济前景以及美国和中国的经济前景"。

这位美国官员周四警告说，美国并不期望在这次访问取得任何具体的突破，但希望进行建设性的交流，为更具体的讨论铺平道路。

美国财政部长耶伦夫人周四表示说：她"这次访问是一个“避免沟通错误或误解"的机会。

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