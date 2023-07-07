欧盟达成协议要加速生产炮弹援助乌克兰

欧盟/乌克兰

欧盟成员达成一项加速生产炮弹援助乌克兰的协议，要在未来12个月将炮弹产量提升到年产100万枚。正在反攻的乌克兰军队抱怨弹药短缺。

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欧洲议会和成员国周五（7月7日）就提高欧盟的弹药生产达成协议，以补充欧洲军火库，继续武装乌克兰。欧洲这项"支持弹药生产"计划的预算为5亿欧元。

欧盟理事会轮值主席国西班牙的国防部长玛格丽特-罗伯斯（Margarita Robles）说："这进一步证明了欧盟对支持乌克兰的坚定承诺"。

法新社说，布鲁塞尔希望在未来12个月内将该欧盟的生产能力提高到每年100万枚炮弹，以使欧洲人能够补充其库存，并继续向乌克兰运送武器，帮助其抵御俄罗斯的入侵。

欧盟选择了加速谈判的程序，以便尽快将该计划落实到位。接下来，这个计划还需要得到欧洲议会和成员国的正式批准。

这个协议将允许共同向制造商投资，以增加制造商在欧盟工厂生产地对地弹药、火炮弹药和导弹的。

此外，成员国还实施了另一项20亿欧元的计划，要在今年从其库存中向乌克兰发送100万枚炮弹，并为基辅的弹药联合采购提供资金。

乌克兰军队正在抱怨弹药短缺，他们在6月初发起反攻，正在试图将莫斯科的军队赶出乌克兰被占领土。泽连斯基周四表示说，乌克兰的反攻虽然"不快"，但基辅的部队正在推进。

欧盟表示，自2022年2月俄罗斯开始入侵乌克兰以来，它已向基辅提供了总价值约150亿欧元的武器。

乌克兰总统泽连斯基今天周五上午在布拉格表示，向乌克兰交付远程打击武器，只取决于华盛顿的决定。

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