法印或将共同开发战斗机发动机 印空军编队将参加法国国庆阅兵

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据《印度教徒报》等印媒报导，共同开发，而不是共同将是印度和法国关系的重点，因为两国准备在下周纪念其战略伙伴关系建立25周年，届时莫迪（Narendra Modī）总理将前往巴黎参加法国国庆阅兵。印度政府消息人士说，印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）周四接待了来访的法国总统外事顾问博纳（Emmanuel Bonne），双方会谈的 “主要议程”是为莫迪即将对巴黎的访问做准备。为印度海军提供法国“阵风M”战斗机和联合开发战斗机发动机的协议被提上日程。

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法国驻印大使馆周四就博纳与阿吉特·多瓦尔的会谈通过推特介绍称，“防务、能源、太空、新技术以及更多：我们正在为法印战略伙伴关系制定一个雄心勃勃的议程。”《印度教徒报》援引消息人士报导称，法方希望在莫迪到访巴黎期间看到一些合同和协议的宣布。为印度海军提供法国“阵风M”战斗机与两国联合开发战斗机的喷气发动机都在会谈议程之列。

关于联合开发发动机的讨论，印度国防研究及发展组织（DRDO）与法国赛峰集团之间的潜在协议意义重大，因为其紧跟莫迪上月底在访美期间宣布在印度联合生产通用电气公司的F414发动机的谅解备忘录。

消息人士指出，法印协议将不仅仅是向印度“转移生产”，而是两国工程师之间的合作，共同研究和开发新发动机的技术。特别是在今年4月莫迪与赛峰集团董事长席罗斯·麦金尼斯（Ross McInnes）在德里会面，讨论印度航空市场、防务和太空合作的可能性后，与该集团的交易一直被猜测。

另据印度《铸币报》报导，法国已经向赛峰集团发出绿灯，与印度联合设计、开发、测试、制造并最终认证一款发动机，该发动机将为印度航母的双引擎先进多用途战斗机（AMCA）和双引擎甲板战斗机提供动力。据《印度斯坦时报》报导，虽然印度政府对这项交易讳莫如深，但官员们已经确认了赛峰集团提供的100%技术转让。

《印度教徒报》报导指，2015年，莫迪打破了印度总理出访期间不签署防务协议的传统，他在巴黎时宣布购买36架“现成可飞”的法制阵风战斗机。官员们说，他们希望在即将到来的访问中看到类似的宣布。

莫迪是今年法国国庆阅兵式的特邀嘉宾，为纪念两国建立战略伙伴关系25周年，印度空军的一支游行队伍和其阵风战机编队将参加巴黎香街的庆祝活动。

莫迪周四接见了来访的博纳，并表示“期待在巴士底日与我的朋友马克龙总统在巴黎会面。印度-法国战略伙伴关系对全球利益具有重大意义。”

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