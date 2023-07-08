乌克兰战争500天 泽连斯基登蛇岛宣示乌克兰“永不会被占领者征服”

乌克兰战争

乌克兰抗俄战争7月8日进入第500天，乌克兰总统泽连斯基登上黑海具有象征意义的蛇岛，在俄罗斯侵略初期，基辅在这里赢得了一场著名的胜利。

乌克兰抗俄战争500天，泽连斯基在象征抵抗的蛇岛宣示乌克兰永远不会被占领者征服2023年7月8日

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乌克兰国家元首泽连斯基在推特上发布的一段未注明日期的视频中宣布说："今天，我们在蛇岛上，它永远不会被占领者征服，就像乌克兰的其他地方一样，因为我们是勇敢之国"。

在这段视频中，可以看到泽连斯基总统乘船抵达该岛，在一个纪念碑前献了鲜花，并宣布说："我想，在这里，从这个胜利的地方，感谢这500天来我们的每一位士兵。"

法新社说，2022年2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰后不久，俄军占领了这个离海岸几十公里，具有战略意义的岩石岛屿。当时那里驻扎着一小队乌克兰士兵。

俄罗斯"莫斯科"号巡洋舰要求他们投降，但乌克兰士兵们拒绝了，并在无线电通话中要求这艘俄舰"滚蛋"，此举受到网民的崇拜，并被复制到乌克兰的邮票上。

这些乌克兰士兵最终被俘，然后基辅用俄罗斯囚犯将他们换回来。据基辅称，那艘“莫斯科号”军舰后来被乌克兰导弹击中沉没在黑海。而莫斯科只提到船上发生了爆炸，不过，但不得不在2022年6月放弃了该岛。

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