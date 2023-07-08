加拿大"漫长而艰难的夏天"林火继续增加

加拿大/森林火灾

加拿大的森林火灾数量继续增加，周五7月7日统计到670多起，其中380多起无法控制，"这些数字已超出正常范围"，一个"漫长而艰难的夏季"正在到来。该国38000名消防员和3000名国际消防员正在与这些火灾作斗争。

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加拿大自然资源部的迈克尔-诺顿（Michael Norton）说："这些数字太不正常了，活跃的森林火灾季节至少还有三个月。

根据未来几周的天气预报，加拿大许多地方的气温将高于季节性温度，其中包括目前受火灾影响最严重的西部和魁北克北部。

据法新社7月7日发自蒙特利尔的消息，900万公顷的土地已经在烟雾中消失，这是过去10年平均水平的11倍。1989年加拿大的绝对年度记录已被远远超过。

周五，全国共有677起火灾（白天发现了13起新的火灾），386起没有得到控制。自5月初以来，约有15.5万人因火灾而被迫离开家园，这是40年来的最高数字。

迈克尔-诺顿称，"毫不夸张地说，2023年的火灾季节在许多方面正在并将继续打破记录"，他预计整个夏季的火灾数量将在平均水平之上。

法新社说，更要命的是，加拿大的两边同时燃烧，不习惯火灾的地区也受到了影响。仅魁北克省北部的一场森林大火就烧掉了100多万公顷。

该国卫生部长让-伊夫-杜克洛（Jean-Yves Duclos）叹道：“人员疏散、空气质量差和极端高温都警报：我们正在发现气候变化的影响的所有现实”。

这种情况迫使加拿大当局呼吁国际社会提供前所未有的援助，以协助由加拿大武装部队支持的3800名加拿大消防员。

迈克尔-诺顿说："救火工作已经真正成为一项全球的努力"。共有3000多名国际消防员正在加拿大与这些可能燃烧数月的特大火灾作斗争。他们来自新西兰、智利、哥斯达黎加、墨西哥、西班牙、韩国等国家。

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