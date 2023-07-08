国际原子能署总干事：专家对日本核水排海报告没有分歧

国际原子能署总干事拉斐尔·格罗西7月8日在首尔接受韩联社专访时表示，参与编制日本福岛核水排海综合报告的国际专家之间没有分歧。他还说，通过稀释降低浓度进行排放的方式不是特殊方式，韩国、中国、美国和法国均采用这种方式。

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据韩联社7月8日说，在专访中，国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西对路透社曾报道“在编制报告过程中专家们之间出现意见分歧”的说法澄清道，“这似乎存在误解”。他保证，参与编制报告的专家们从未向他表示过对相关内容有不同意见。

格罗西告诉韩联社，能明确的是，此次报告的编制符合规则和标准，是国际原子能机构最终版本的综合报告。他表示，曾看到有报道称，有一位专家持有不同意见，他不知道这有何意义。

对于前一天他抵达金浦国际机场时遭遇反对其访韩的公民团体示威一事，格罗西表示，这是民主过程的一个部分，韩国是民主主义国家，人们当然可以进行示威。他强调说，我到来此地也是为了消除众人的忧虑。

对于有观点指责国际原子能机构的报告是听从日本意见的偏颇报告，格罗西说，这个报告绝未偏向日本。他说，国际原子能机构的所作所为不是为了日本，并指出，日本请求国际原子能机构检查日本的处理程序是否符合国际安全规范，可成为一个良好的先例。

格罗西还否认了根据日本的核水排海日程安排公布其综合报告的说法。他说，并不知道日本何时正式排海。日本最初在2021年请求国际原子能机构评估其排海计划，直至这个报告出炉，共耗时2年。

对于在分析福岛核电站第二批和第三批样本之前，报告就已经出炉的说法，格罗西说，评估排海计划无需调查所有集装箱，调查的对象是排入大海的物质，只要分析评估排海计划所需的样本就行。

对于日方将多核素处理系统（ALPS）无法去除的氚通过海水稀释后，降低浓度进行排放的方式，格罗西说，通过稀释降低浓度进行排放的方式不是特殊方式，韩国、中国、美国和法国均采用该方式。

格罗斯当天还将会见韩国外长朴振，韩国原子能安全委员会委员长刘国熙，并于7月9日与韩国最大在野党，共同民主党的相关人士会面。然后，他将前往新西兰。

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