奇怪：亚运会让欧洲国家俄罗斯和白俄运动员参赛

亚运会/俄罗斯/白俄罗斯

亚运会组织者在周六宣布，俄罗斯和白俄罗斯运动员将在中立旗帜下，以个人身份参加定于9月在中国举行的亚运会。尽管这两国都不是亚洲国家，而且俄罗斯正在侵略乌克兰。

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法新社曼谷消息，亚洲奥林匹克理事会（OCA）大会7月8日在曼谷举行会议，授权来自俄罗斯和白俄罗斯最多不超过500名运动员参加将在中国举行的下届亚运会，但亚奥理事会对这一授权附加了几个条件。

亚奥理事会总干事侯赛因-穆萨拉姆（Husain al-Musallam）在大会批准该动议之前说："我们建议，允许俄罗斯和白俄罗斯的个人运动员--我说的是个人运动员，500个名额，作为个人运动员在中立的旗帜下参加比赛"。

法新社这个电稿说，“这些运动员将没有资格获得奖牌”。

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯运动员和支持其侵略的白俄罗斯运动员都被排除在许多国际体育赛事之外，后来，他们被允许在某些条件约束下再次参加比赛。

今年3月28日，国际奥林匹克委员会（IOC）建议俄罗斯和白俄罗斯运动员重返国际体育比赛，但没有裁定他们是否可以参加巴黎奥运会。

国际奥委会对这两国的运动员参加比赛提出几个条件：在中立的旗帜下，以个人名义参加，不与俄罗斯军队或安全部门签订合同，没有支持俄罗斯侵略乌克兰战争。

亚奥理事会总干事侯赛因-穆萨拉姆还强调，9月底在杭州举行的亚运会（9月23日至10月8日）将不邀请俄罗斯或白俄罗斯的政治人士参加，而且这两个国家的标志也将被禁止使用。

亚运会原定于2022年举行，但由于中国实施严格的冠状病毒清零政策而被推迟了一年。

俄罗斯对乌克兰的入侵受到国际社会很大一部分国家的谴责，包括许多欧洲国家。

此外，今天在曼谷的亚洲奥林匹克理事会上，中国的哈尔滨被选为2025年冬季亚运会的主办城市。

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