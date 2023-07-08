拜登曾就“习普会”告诫习近平小心西方撤资，习近平没吭声

美国/中国/俄罗斯/乌克兰

CNN在美国财长耶伦访北京期间播出一段采访，拜登在这段采访中说，他曾就习近平与普京的会晤告诫习近平小心西方撤离投资，而北京依赖西方的投资。习近平当时没争论，后来看到他（习近平）对俄罗斯没有全力以赴。

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据路透社今天7月8日引述CNN的采访，拜登表示，在与习近平的那次通话中，他告诉习近平，自从俄罗斯进入乌克兰以来，已有600家美国公司撤出俄罗斯。拜登对习近平说：“这不是威胁。这是一个观察”。拜登还说，“你告诉我，你的经济依赖于欧洲和美国的投资”。“所以要小心。要小心”。

在被问及当时习近平如何回答时，拜登说：“他听了，而且他没有......争论”。“还有，如果你注意到，他没有对俄罗斯全力以赴”。

拜登补充说："所以，我认为我们有办法解决这个问题。"

美国总统拜登和中国国家主席习近平在今年3月18日视频连线通话，时长将近两小时。白宫在这次通话后发布一个简短声明称，拜登阐述了美国如何让俄罗斯为其侵略乌克兰付出代价，并指出中国如果向俄罗斯提供物资支持将会造成的后果。

习近平在3月20-22日对莫斯科进行了国是访问。据路透社说，普京和习近平在3月举行了为期两天的会谈，双方就中俄友谊发表了热情洋溢的言论，并共同批评了西方，但没有迹象表明在乌克兰问题上取得了外交突破。

路透社说，美中关系因国家安全问题而变得紧张和悲观，这些问题包括台湾、俄罗斯在乌克兰的战争、美国对先进技术的出口禁令不断增加，以及中国国家主导的产业政策。

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