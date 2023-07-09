北约峰会前 拜登访英 与苏纳克及查理三世会晤

美英同盟关系

美国总统拜登下周二（11日）将出席北约峰会，而在出席峰会之前，拜登周日（9日）会先前往英国伦敦，与英国首相苏纳克，以及英王查理三世会晤。白宫表示，此举是为了加强与盟友的关系。

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路透社报道称，美国总统拜登启程前往欧洲，今日稍后将会抵达英国短暂访问，明日在唐宁街与首相苏纳克会谈，今次是两人今年来第五次会晤。

拜登之后亦会前往温莎堡，与英王查理三世讨论气候变化问题。

白宫表示，拜登此行旨在进一步加强美英两国之间的密切关系。

苏纳克的发言人说，首相与拜登二人将会讨论即将举行的北约峰会和乌克兰问题，又说在英美两国经济安全面临前所未有的挑战时，两国的联盟关系比以往任何时候都更重要。英国是美国最重要的贸易、国防和外交伙伴。

此前，苏纳克6月份出访问美国，签署《大西洋宣言》（Atlantic declaration），并与拜登于白宫会晤，两人承诺英美建立经济伙伴关系，重点是能源转型和关键技术，并且将继续支持乌克兰。

拜登完成访英行程后，将转往波罗的海三小国之一的立陶宛，参与下周二至三（11至12日）举行的北约峰会。然后，拜登再去芬兰，与北欧国家领导人会面。

北约峰会定于7月11日至12日，在立陶宛首都维尔纽斯举行，由于距俄罗斯边境只有151公里，而距离俄罗斯盟友白俄罗斯的边境只有32公里，北约各成员在当地加强保安，以保护与会的美国总统拜登跟其他成员国领袖。

为了保卫这次的峰会，16个盟国派出了合计约1000兵力负责，多国则提供先进防空系统，如西班牙带来了“国家先进防空系统”（NASMAS），德国部署了12辆爱国者导弹发射器，用于拦截战机、弹道导弹或巡航导弹。

立陶宛总统瑙塞达此前称，“拜登与四十国领袖即将抵达，我们的天空若得不到捍卫，可就太不负责了”。

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