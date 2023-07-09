宏都拉斯向中国寻求200亿美元投资铁路

洪都拉斯/中国

洪都拉斯与中国建交三个月后，寻求200亿美元兴建连接该国大西洋和太平洋海岸的铁路作为双方贸易投资框架的一部分。中国商务部高官正在该国首都谈判自贸协定。

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据路透社发自特古西加尔巴的消息，洪都拉斯政府周五向中国官员表示，作为中宏两国间贸易和投资的倡议的一部分，洪都拉斯需要200亿美元修建一条连接该国大西洋和太平洋海岸的铁路线。

洪都拉斯和中国正在谈判一项前所未有的自由贸易协定，要将两国经济联系起来。洪都拉斯经济发展部长弗雷迪-塞拉托（Fredy Cerrato）告诉记者，他们还与中国官员讨论了与修建水坝和发电有关的基础设施项目。

塞拉托表示，洪都拉斯政府正在与中国政府讨论建造水坝、建造跨洋列车等洪都拉斯有兴趣获得融资的项目，这些项目对我们国家的发展至关重要”。“也与我们的发电系统有关”。

洪都拉斯经济发展部长透露说，世界第二大经济体中国的官员，对使用公共和私人资金开发的项目表现出了兴趣。

据中国商务部官网公告，中、宏自贸协定谈判7月4日启动，第一轮谈判7日在宏都拉斯进行，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文率中国代表团与会。

宏都拉斯在今年3月26日与台湾断交，转与中国建交。原因是因台湾没有满足其需索。据台湾外长吴钊燮介绍，台湾3月13日收到宏都拉斯外长一封信，调整（要钱的）金额，包括兴建医院9000万美元、盖水坝增加至3亿5000万美元，及希望台湾偿还20亿美元国债三项，共计24.5亿美元。吴钊燮说，台湾一般是用项目计划的方式合作，协助相关工程，但洪都拉斯直接索要现金形同贿赂。

洪都拉斯转向北京后，有分析认为，北京的撒币规模应该超过台湾，才能促使洪都拉斯转变。

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