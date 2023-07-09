所罗门群岛总理访问中国，关注基础设施建设

所罗门群岛/中国

所罗门群岛总理索加瓦雷周日7月9日抵达北京，开始为期一周的访问。在北京资助的这次访问中，他将为所罗门群岛驻北京大使馆揭幕，会见中国公司，并访问江苏和广东。

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路透悉尼7月9日消息说，所罗门群岛总理马纳西-索加瓦雷（Manasseh Sogavare）周日抵达中国，这是索加瓦雷总理与中国达成安全协议后的首次访问，他承诺在中美竞争加剧的情况下"保持中立"，并优先考虑自己国家的发展需要。他重点关注基础设施问题。

所罗门群岛总理索加瓦雷周五在纪念脱离英国独立45周年的演讲中，强调了他对基础设施的关注。他还说，首都以外的岛屿对基础设施的需求十分迫切。

该国首都霍尼亚拉国际港口的升级项目，已在今年三月与中国国企土木工程建设公司签署了承建协议。该项目价值1.7亿美元，由亚洲开发银行(Asian Development Bank, ADB )资助。

索加瓦雷表示，更大的国家正在争夺影响力。而我们希望保持中立，因为偏袒一方或与不属于我们利益的一方结盟，不符合我国人民和国家的利益。我们的国家利益是发展。"

路透说，去年，所罗门群岛与中国签署安全协议，引发华盛顿和澳大利亚及一些太平洋岛屿邻国的震惊。由于担心中国在这一战略地区的海上野心，华盛顿上个月与巴布亚新几内亚达成了一项防务协议。

目前，中国电信巨头华为正在该国建设一个由中国进出口银行贷款6千600万美元资助的手机网络，这引起了该国议会一个委员会对债务负担的关注。

索加瓦雷的办公室说，在北京资助的为期一周的访问中，索加瓦雷将为该国的大使馆揭幕，会见中国公司，并访问江苏和广东。

中美在南太平洋争夺加剧

据美联社说，拜登政府正在实施重新开放美国驻所罗门群岛大使馆的计划，以对抗中国的影响力。

美国已派出多个高级别代表团前往该地区，9月底，拜登召集了太平洋岛国领导人峰会，公布了该地区的新战略，其中包括气候变化、海上安全和保护该地区免受过度捕捞影响等紧迫问题。

拜登承诺，美国将在未来十年向太平洋岛国提供8.1亿美元的新援助，其中1.3亿美元用于应对气候变化的影响。

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