美国财长耶伦结束访中国 对缓解双边紧张关系表示乐观

美国/中国

美国财长耶伦(Janet Yellen)周日表示，美国和中国之间的关系现在"有了更坚实的基础"，在对北京进行为期四天的访问后，她对缓解世界上两个主要大国之间的紧张关系感到乐观。

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据法新社周日发自北京的报道，周四抵达北京的美国财长耶伦女士与中国总理李强总理和其他几位政府高官会面，她继续呼吁双方尽管存在分歧，但需要进行更多的交流与合作。

耶伦7月9日周日完成她本次对中国的访问，在美国大使馆的一个新闻发布会上她表示，在两天内，她与中方举行了大约10个小时双边会谈。她认为，“这些会谈是让美中关系建立在更坚实基础上的努力的一个步骤"。

她还表示，"两国都有义务负责任地处理这种关系：找到一种共同生活和分享全球繁荣的方式"，并强调：双方高层接触"至关重要"。

这位美国财长在北京说，"我们相信，世界之大足以让我们两国繁荣昌盛"。

据中国官方新华社强调，星期六耶伦女士与何立峰副总理的会晤就"加强沟通和合作以应对全球挑战"达成了协议。

耶伦承认美中两国存在"重大分歧"，不过，她说，她在北京的讨论是"直接、实质性和富有成效的"。

美国与中国的的主要摩擦点涉及半导体领域，最近几个月华盛顿切断了向中国公司供应美国技术，特别是芯片技术。

北京认为，华盛顿的这些措施是旨在阻碍中国的发展，并保持美国的优势地位。

耶伦夫人预告称，美国将继续采取"有针对性的行动"来保护自己的国家安全。她称，"要注意的是，这些行动是出于简单的国家安全考虑。我们并没有利用它们来获得经济优势"。

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