韩国总统尹锡悦明起访立陶宛和波兰 出席北约峰会

韩国总统尹锡悦明天7月10日启程访立陶宛和波兰，他将再次出席北约峰会，并主持北约亚太地区伙伴国四方会议。

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韩联社消息，韩国总统尹锡悦将于本月10日至15日先后访问立陶宛和波兰。他将于11日至12日在立陶宛出席北约峰会。这将是尹锡悦继去年6月以后，第二次以观察员国的首脑身份出席北约峰会。

尹锡悦将与各国首脑就俄乌战争、印太地区合作、非传统安全挑战等问题进行讨论。尹锡悦还将同北约各国在“防扩散”、“网络安全”等11个领域签署双边合作文件。

北约峰会期间，尹锡悦将分别同10国以上的首脑先后举行会谈，加强与各方合作的同时呼吁各方支持韩国申办2030釜山世界博览会。

排在日程上的包括，与北约秘书长及荷兰、挪威、新西兰、罗马尼亚、立陶宛、瑞典、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、芬兰、匈牙利首脑的双边会谈，以及主持北约亚太地区伙伴国（韩国、日本、澳大利亚、新西兰）四方会议。

在立陶宛行程结束后，尹锡悦将于7月12日晚启程赴波兰首都华沙，应波兰总统杜达的邀请，对波兰进行正式访问。鉴于波兰与乌克兰相邻，预计乌克兰重建方案可能成为主要议题。尹锡悦可能呼吁波兰对帮助乌克兰修复家园项目的韩企提供支持与合作。

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