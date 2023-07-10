乌战：各国或纷纷多储存黄金

黄金/美元

根据景顺周一公布的央行和主权财富基金调查显示，越来越多的国家正在加大黄金储备，以防范西方对俄罗斯实施的制裁持续下去。

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去年的金融市场暴跌给主权基金造成了广泛损失，他们正在“从根本上”重新思考现在策略，因为他们相信通胀上升和地缘政治紧张局势将持续下去。

路透社今天报道称，参加年度景顺全球主权资产管理研究的 85 家主权财富基金和 57 家央行中，超过 85% 的人认为，未来十年的通胀率将高于过去十年。在这种环境下，黄金和新兴市场债券被视为不错的选择，但去年西方为应对乌克兰入侵而冻结了俄罗斯 6400 亿美元黄金和外汇储备中的近一半。

调查显示，“相当一部分”央行对这一先例感到担忧。近 60% 的受访者表示，这让黄金更具吸引力，而 68% 的受访者将储备留在国内，而 2020 年这一比例为 50%。一位匿名央行表示：“我们确实将（黄金）存放在伦敦……但现在我们已将黄金转移回自己的国家，作为避险资产持有并保证黄金安全。”

负责监督这份报告的景顺官方机构负责人罗德·林格罗(Rod Ringrow)表示，这是一个广泛持有的观点。

地缘政治担忧，加上新兴市场的机遇，也鼓励一些央行实行美元多元化。

越来越多的 7% 的人认为，美国债务上升也对美元不利，尽管大多数人仍然认为美元作为世界储备货币没有其他选择。将人民币视为潜在竞争者的比例从去年的 29% 下降至 18%。在接受调查的 142 家机构中，近 80% 的机构认为地缘政治紧张局势是未来 10 年最大的风险，而 83% 的机构则将通胀视为未来 12 个月的担忧。

基础设施现在被视为最具吸引力的资产类别，特别是那些涉及可再生能源发电的项目。

据该报道，对中国的担忧意味着印度连续第二年成为最具投资吸引力的国家之一，而“近岸”趋势（企业在距离产品销售地更近的地方建造工厂）正在推动墨西哥、印度尼西亚和印度等国家的发展。

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