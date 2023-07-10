朝鲜宣布准备击落任何侵犯其领空的美国间谍飞机

朝鲜国防部周一（7月10日）宣布：平壤准备击落任何侵犯其领空的美国间谍飞机。朝鲜还警告华盛顿，其间谍活动不会没有后果。

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综合法新社与费加罗报的报道，朝鲜周一（7月10日）宣布，威胁要击落侵犯其领空的美国间谍机，同时谴责华盛顿在朝鲜半岛附近部署弹道导弹潜艇的计划。韩国美国否认侵犯朝鲜领空。

朝鲜国防部发言人周一表示，美国“加强了超出，战时水平的间谍活动”，指的是美国间谍机在 7 月份进行了数次飞行，被称为“挑衅者”，历时八天。

朝鲜进行核讹诈

朝鲜国防部发言人说，一架侦察机也“多次”进入日本海上空的朝鲜领空。在朝鲜中央通讯社援引的一份声明中，该发言人警告称，此类行动可能造成“事故”的风险，例如“美国空军战略侦察机在日本海域坠落”。

这位发言人提到了此前平壤击落美国飞机的事件。他还警告华盛顿，他的间谍活动不会没有后果。声明还谴责美国计划向韩国部署战略资源，平壤称这是对朝鲜实施的“最隐蔽的核讹诈”，并声称这对地区和全球安全构成严重威胁。

金正恩：《朝鲜核力量地位“不可逆转”》

根据四月份与首尔签署的一份声明，华盛顿特别宣布一艘弹道导弹潜艇将在韩国进行数十年来的首次对接，但没有具体说明日期。朝韩两国关系目前正处于最低点。朝鲜领导人金正恩去年称平壤的核力量地位“不可逆转”，并呼吁加强军备发展，包括战术核武器。

作为回应，首尔和华盛顿承诺，如果平壤决定对他们使用原子武器，那么平壤将面临核反应，并导致其现任政府“终结”。今年，朝鲜不顾制裁进行了一系列武器试验，包括测试其最强大的洲际弹道导弹。

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