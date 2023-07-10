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欧盟就向美国传输数据通过新的法律框架。欧盟委员会主席表示，这项新的立法“将为大西洋两岸的企业提供法律安全”。

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欧盟周一宣布，已经就个人数据从欧盟传输到美国通过新的法律框架。在欧洲司法判决先前的措施无效后，对数字经济来说，通过新的法律框架是至关重要的。欧盟委员会主席冯德莱恩在一份声明中表示：“新的欧盟-美国个人数据保护框架将确保欧洲人的数据流的安全，并为大西洋两岸的企业提供法律安全。”

由于担心美国情报部门的监视，之前实施的两项允许公司将此类数据从欧洲传输到美国的措施已被判决无效，这其中包括2020年的“欧盟-美国隐私护盾”。这些在欧盟法院那里的司法行动是由奥地利隐私保护斗士马克斯·施雷姆斯进行的。周一，他宣布会再次向欧盟司法提起诉讼，因为他认为，在保护欧洲人的个人数据方面，新的文本并没有任何改进。

“法律乒乓球”

马克斯·施雷姆斯在一份声明中说，“尽管我们已经厌倦了这一法律乒乓球游戏，但是，在我们的选项抽屉里，我们已经有了诉讼的选项。我们预计将于明年初时把此案再度提交到法院。”欧盟委员会主席冯德莱恩和美国总统拜登2022年3月时为回应司法部门的担忧，就新的法律框架达成了原则性协议。

根据该协议通过的新的法律框架，提供了额外的保障措施，以便美国情报机构以国家安全的名义获取的在欧洲收集并传输到或存储在大西洋彼岸的数据，仅限于“必要的”或“成比例的”的数据。如果欧洲人认为自己的个人数据被美​​国情报部门非法收集的话，新通过的法律框架让他们能够在必要时删除或修改这些数据。欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“美国为落实新框架做出了前所未有的承诺。”

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