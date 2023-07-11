北约即将与日本签署“个别针对性伙伴关系计划”

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日本与北约即将发表“个别针对性伙伴关系计划”（ITPP），预计会写入海洋安全保障、虚假信息对策、太空等广泛领域的合作，把2014年制定的日本与北约合作标志“个别伙伴合作计划”提升到新高度。

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共同社报道，日本首相岸田文雄12日将在立陶宛与北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈，并出席北约首脑会议。将发布写进日本与北约合作领域的文件，呼吁合作维护国际秩序。外相林芳正13日起将在印度尼西亚出席东盟（ASEAN）相关外长会议，强调法治的重要性。日本意在利用在欧洲和亚洲召开国际会议的机会，对中国和进攻乌克兰的俄罗斯进行遏制。

韩国总统尹锡悦11日已经在立陶宛首都维尔纽斯同北约秘书长斯托尔滕贝格签订了涵盖11个领域的“个别针对性伙伴关系计划”（ITPP）。

韩联社报道，这次签订的ITPP是由2012年韩国与北约签署的《个别伙伴合作计划》(IPCP）升级而来，有效期由2年延长到4年，有助于长期合作。总统府表示，ITPP为北约与伙伴国之间成系统的合作奠定基础，此前的IPCP仅止于简单罗列合作领域，而ITPP明文列出合作目标、选定合作领域的背景、战略目标、详细项目内容、执行期限等具体合作内容。

北约把日本、澳大利亚、韩国、新西兰这4国视为亚太地区的伙伴国家，邀请这些国家的首脑参加北约首脑会议。

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