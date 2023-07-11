泽连斯基：北约如不设乌克兰入盟时间表 会很荒谬

乌克兰总统泽连斯基11日表示，如果北大西洋公约组织不在立陶宛峰会中，提出让乌克兰入盟的时间表，这样会很荒谬。

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中央社转引路透社报导说：北约将于今明两天召开峰会，预料内部的不同意见将阻挠这个西方军事联盟在会中提出接纳乌克兰的时间表，或直接邀请乌克兰入盟。

泽连斯基在通讯应用程式（App）电报Telegram写道：“不设定邀请（乌克兰加入北约）或乌克兰入盟的时间表，可说是史无前例且荒谬。”

泽连斯基及其团队持续敦促北约，提出一份让乌克兰在战后入盟的清晰路线图。

泽连斯基表示，如果乌克兰的北约会籍一直不明确，意味着留下一扇跟俄罗斯讨价还价的机会之窗，“而且对俄罗斯来说，这意味是持续其恐怖行径的诱因”。

泽连斯基表明自己会参加峰会，他说：“入盟时间不明确等同于软弱，我将在峰会上公开讨论此事。”

峰会前，乌克兰总统泽连斯基就施压北约允许乌克兰尽快入盟，但以美国总统拜登为首的主要成员国认为，在战争时代不适合这样做。

北约秘书长斯托尔滕贝格周二表示，他“相信”这次峰会将就乌克兰加入北约的道路发出“积极而强烈的信息”。一旦时机成熟，北约将根据他提出的计划，让乌克兰更快地加入北约。简化后的入盟计划将取消“成员国行动计划”（MAP）的要求，这将使乌克兰的会员计划流程从两步流程转变为一步流程。

去年2月全面入侵乌克兰的俄罗斯则表示，正密切关注这次北约峰会，并将“采取措施来保护俄国自身安全”。

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