七国集团发表联合声明承诺对乌长期支持 泽连斯基指需要制度确定性

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七国集团（G7）7月12日宣布了一项国际框架，为乌克兰的长期安全保障铺平道路，以增强其对俄罗斯的防御能力，阻止莫斯科未来的侵略。

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七国集团“支持乌克兰联合声明”写道，“我们，七国集团(G7)领导人，重申我们坚定不移地致力于在其国际公认的边界内建立一个自由、独立、民主和主权的乌克兰，能够自卫和阻止未来侵略的战略目标。我们申明，乌克兰的安全是欧洲-大西洋地区安全的组成部分。我们认为俄罗斯非法和无端入侵乌克兰是对国际和平与安全的威胁，公然违反了包括《联合国宪章》在内的国际法，不符合我们的安全利益。在乌克兰抵御俄罗斯侵略的过程中，我们将与乌克兰站在一起，无论时间长短。我们团结一致，持久支持乌克兰，这植根于我们共同的民主价值观和利益，首先是尊重《联合国宪章》以及领土完整和主权原则。”

声明称，“今天，我们正在启动与乌克兰的谈判，以便根据我们各自的法律和宪法要求，通过与这一多边框架相一致的双边安全承诺和安排，正式确定我们对乌克兰捍卫其主权和领土完整、重建其经济、保护其公民以及寻求融入欧洲-大西洋共同体的持久支持。我们将指示我们的团队立即开始这些讨论。”

声明指出，“我们将分别与乌克兰就具体的、双边的、长期的安全承诺和安排开展合作：a) 通过继续提供以下服务，确保建立一支可持续的部队，现在能够保卫乌克兰，将来能够遏制俄罗斯的侵略：在陆海空领域提供安全援助和现代军事装备——优先考虑防空、火炮和远程火力、装甲车辆和其他关键能力，如作战航空，并通过促进与欧洲-大西洋伙伴的互操作性；支持乌克兰国防工业基地的进一步发展；为乌克兰部队提供培训和训练演习；情报共享与合作；支持网络防御、安全和恢复举措，包括应对混合威胁。”

声明补充说，“b) 加强乌克兰的经济稳定和韧性，包括通过重建和恢复努力，创造有利于促进乌克兰经济繁荣的条件，包括其能源安全。c) 提供技术和财政支持，以满足乌克兰因俄罗斯战争而产生的迫切需要，并使乌克兰能够继续实施有效的改革议程，以支持实现其欧洲-大西洋愿望所必需的善治。”

声明表示，“如果未来俄罗斯发动武装袭击，我们打算立即与乌克兰磋商，以确定适当的下一步措施。我们打算根据我们各自的法律和宪法要求，向乌克兰提供迅速和持续的安全援助、跨陆海空领域的现代军事装备和经济援助，让俄罗斯付出经济和其他代价，并就乌克兰行使《联合国宪章》第五十一条规定的自卫权时的需求与乌克兰进行磋商。为此，我们将与乌克兰合作，制定一套强化的安全承诺和安排，以应对未来的侵略，使乌克兰能够捍卫其领土和主权。”

声明指出，“除上述内容外，我们仍致力于通过追究俄罗斯的责任来支持乌克兰。这包括通过制裁和出口管制等手段，努力确保俄罗斯为其侵略付出的代价继续增加，并支持追究那些在乌克兰境内和针对乌克兰犯下战争罪和其他国际罪行的责任人的责任，包括那些涉及攻击重要民用基础设施的罪行。绝不能让战争罪和其他暴行逍遥法外。在这方面，我们重申，我们致力于按照国际法，包括通过支持国际刑事法院等国际机制的努力，追究责任人的责任。”

声明称，“我们重申，根据我们各自的法律制度，俄罗斯在我们管辖范围内的主权资产将继续被冻结，直到俄罗斯对其给乌克兰造成的损害作出赔偿。我们认识到有必要建立一个国际机制，对俄罗斯侵略造成的损害、损失或伤害进行赔偿，并表示愿意探讨建立适当机制的各种选择。”

声明续指，“乌克兰承诺：为合作伙伴的安全作出积极贡献，并加强合作伙伴援助方面的透明度和问责措施；a) 继续实施执法、司法、反腐败、公司治理、经济、安全部门和国家管理改革，强调其对民主、法治、尊重人权和媒体自由的承诺，并使其经济走上可持续发展的道路；b) 推进国防改革和现代化，包括加强文官对军队的民主控制，提高乌克兰国防机构和国防工业的效率和透明度。”

声明表示，“欧盟及其成员国随时准备为这一努力作出贡献，并将迅速考虑这种贡献的方式。在乌克兰寻求未来加入欧洲-大西洋共同体的道路的同时，将推进这一努力。其他希望为确保乌克兰自由、强大、独立和主权作出贡献的国家可随时加入本联合声明。”

此外，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三通过推特表示，“安全是目前明显缺乏的东西，而北约所有伙伴的合作必将填补安全方面的不足。乌克兰现在是并将永远是我们共同安全的捐助国。在我看来，安全是我们在北约峰会上、在我们的所有会议上以及在我们的所有交流中的关键任务。”

泽连斯基表示，“我们的战士娴熟地使用北约武器已经证明，全球民主比任何针对我们的恐怖主义威胁都要强大。与此同时，即使在与俄罗斯全面开战的情况下，乌克兰仍在继续改革——在我们的欧盟一体化道路框架内，我们必须做的事情已经明确，而且我们正在做。因此，我们非常感谢这种不需要‘成员国行动计划’的认识。必须指出的是，北约-乌克兰理事会不仅是接触的工具，也是一体化的工具。它让我们感到我们将成为联盟的一部分。我相信，战后乌克兰将加入北约。我们将为此竭尽全力。”

泽连斯基强调，“我们都需要确定性——特别是制度上的确定性。北约-乌克兰理事会能够真正为我们提供必要的制度确定性，这非常好。对我们来说重要的是，北约-乌克兰理事会将成为一体化的工具，而不仅仅是伙伴关系。为此感谢你们！在我们加入北约的同时，乌克兰在加入北约的过程中需要有效的安全保障。我们现在有了一揽子适当的保障措施，我请你们支持并加入。这种支持将使我们的共同努力取得急需的具体和实际的成功。”

泽连斯基补充说，“现在已经确定，在乌克兰加入北约的道路上不需要‘成员国行动计划’。这是公平的。感谢你们的认可。我还想提请你们注意有关我们必须满足‘条件’才能收到北约邀请的措辞。我国绝大多数人民期待这些条件的具体内容。我们将其视为安全条件。我们知道，在战争还在继续的时候，乌克兰不可能成为北约的成员。但当乌克兰加入北约时，这将成为我们的共同力量。”

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