尹锡悦：韩日澳新应携手北约共建强大的集体安全态势

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据韩联社报导，韩国总统尹锡悦7月12日出席在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约亚太伙伴（AP4，韩日澳新）领导人会议前，就朝鲜当天向韩半岛东部海域发射洲际弹道导弹（ICBM）一事表示，“我认为，我们亚太四国必须与北约团结一致，建立强有力的集体安全态势。”

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韩国联合参谋本部（联参）周二表示，军方发现朝鲜当天上午10时许在平壤一带向半岛东部海域以高仰角发射1枚远程弹道导弹，导弹在飞行约1000公里后落入东海。韩国联参谴责称，朝鲜发射远程弹道导弹是对韩半岛乃至国际社会的和平稳定构成威胁的严重挑衅行为，公然违反联合国安理会决议，并敦促朝方立即停止挑衅。

尹锡悦在参加北约亚太伙伴峰会时致辞表示，“这次坠落发生在日本以北的青森县海域，再次表明大西洋安全和太平洋安全是不可分割的。”

尹锡悦强调，“以此为契机，我们将使北约合作框架制度化，北约亚太伙伴将在印太地区的地区安全中发挥主导作用”。AP4领导人会议是北约峰会配套会议，当天的会议由尹锡悦主持，各方共同探讨应对朝鲜挑衅、维护自由和平与繁荣的合作方案。

尹锡悦周二上午在北约峰会上发表演讲称，在当今这样的超级连接时代，欧洲和亚洲的安全不可分割。北约已在2022年战略文件中指出，大西洋与印太的安全紧密相连，强调了维护基于规则的国际秩序伙伴关系的重要性。韩国的印太战略也将北约视为重要的伙伴。

尹锡悦提及，韩国借此次峰会同北约签署了“个别针对性伙伴关系计划”(ITPP)，决定推进核不扩散、网络安全、新兴技术等11个领域合作的制度化。韩国作为印太地区网络安全领军国家，将设立国际网络训练中心，这有望促进韩国与北约的网络安全合作。

关于朝鲜当天上午发射洲际弹道导弹，尹锡悦将其定义为“严重违反联合国安理会决议，严重挑衅地区和世界和平”。他说，“朝鲜的核导弹是真正的威胁，不仅可以袭击维尔纽斯，还可以袭击巴黎、柏林和伦敦。”

尹锡悦指出，北约盟国在前一天发表的联合声明中五年来首次谴责朝鲜的核武器和弹道导弹计划，并表示“希望韩国和北约继续为（实现）朝鲜无核化密切合作”。

尹锡悦补充道，“在当今危机复杂的时代，我们必须更加坚定地站在一起。我希望我们大家共同努力，为世界的自由、和平与繁荣作出贡献。”

尹锡悦还强调了国际社会对结束乌克兰战争的声援。他说：“我们将参与北约的乌克兰信托基金”。去年，韩国政府宣布了通过北约信托基金援助乌克兰的计划，通过该基金提供的支持主要用于提供药品、燃料等非战斗军事物资。

尹锡悦称，“韩国一直积极参与支持乌克兰的国际团结”。

尹锡悦表示：“我和大韩民国承诺将与你们同在，直到乌克兰人民完全恢复自由的那一天。”

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