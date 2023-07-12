联合国人权委员会通过决议 谴责焚烧可兰经及宗教仇恨

联合国/可兰经

联合国人权理事会周三12日通过了一项谴责焚烧《古兰经》和其他宗教仇恨行为的决议。但是仍然有几个国家警告说决议案有可能涉及侵犯言论自由。

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据法新社今天报道称，在瑞典发生焚烧《古兰经》事件后，巴基斯坦代表伊斯兰合作组织（OIC）的几个国家要求联合国进行紧急辩论，一项决议随后获得通过。

该决议获得了联合国人权理事会47个成员国中28个成员国的同意，其中包括中国、乌克兰和大多数非洲国家。7个成员国弃权，12个成员国投了反对票，其中包括法国、德国、英国、美国和哥斯达黎加。

该决议案文包括谴责"一切鼓吹和表现宗教仇恨的行为，包括最近有预谋和公开亵渎《古兰经》的行为"，并呼吁各国通过法律，将此类行为的责任人绳之以法。

联合国被要求确定尚未制定此类法律的国家，组织一次专家圆桌会议来研究这一问题。

巴基斯坦大使哈立尔.哈什米（Khalil Hashmi）认为该文件是平衡的，没有将矛头指向任何国家。

中国大使陈旭表示支持该决议。他称，"仇视伊斯兰教的情绪正在上升。一些国家一再发生亵渎《古兰经》的事件"。中国大使陈旭还谴责说，"这些国家没有采取任何行动来落实所说的尊重宗教信仰自由的保护。

在周三的辩论中，一些国家，其中大部分是西方国家表示反对该议案，同时强烈谴责瑞典的《古兰经》焚烧事件。

美国、欧盟和英国呼吁对该决议投反对票。

美国大使米歇尔∙泰勒（Michèle Taylor）说："我们很遗憾不得不对这一不平衡的议案投反对票，因它与我们长期以来在言论自由问题上所持的立场相矛盾。

包括墨西哥和洪都拉斯在内的一些拉美国家投了弃权票，它们与西方国家一样认为，本应给予更多时间进行讨论谈判并达成共识。墨西哥在投票前表示，"任何批评宗教的言论本身并不构成煽动暴力和歧视"。

6月28日，在世界各地穆斯林庆祝宰牲节期间，瑞典的一名伊拉克难民在斯德哥尔摩最大的清真寺前焚烧了几页《古兰经》。

瑞典警方批准了这次焚烧《古兰经》的集会，但随后以 "煽动反对一个种族群体 "为由展开调查，指控这次自焚发生在清真寺前。

法新社说，这一事件在穆斯林世界引发了一系列反应。

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