韩国将与北约扩大军事情报共享

北约

韩国总统尹锡悦7月12日在立陶宛表示，将与北大西洋公约组织（北约）扩大军事情报共享范围。尹锡悦计划加入北约的战地信息收集和开发系统(BICES)，同北约成员国交换军事机密。

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韩联社报道，尹锡悦当天上午在北约峰会上发表演讲称，在当今这样的超级连接时代，欧洲和亚洲的安全不可分割。北约秘书长斯托尔滕贝格今年1月提议韩国加入北约的战地信息收集和开发系统，韩国政府研讨后，决定接受提议。

尹锡悦表示，北约组织已在2022年战略文件中指出，大西洋与印太的安全紧密相连，强调维护基于规则的国际秩序伙伴关系的重要性。大韩民国的印太战略也将北约视为重要的伙伴。

尹锡悦还表示，韩国借此次峰会同北约签署了“个别针对性伙伴关系计划”(ITPP)，决定推进核不扩散、网络安全、新兴技术等11个领域合作的制度化。韩国作为印太地区网络安全领军国家，将设立国际网络训练中心，有望促进韩国与北约的网络安全合作。

尹锡悦强调与国际社会团结一致促俄乌战争尽早停息，他还首次提到参加北约援助乌克兰的信托基金。尹锡悦说，大韩民国一直积极投身援助乌克兰的国际阵线，并正在向其提供扫雷装备、装甲救护车等人道主义援助，我和大韩民国承诺在乌克兰国民的自由完全恢复如初之前与大家共进退。

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