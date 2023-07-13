布林肯印尼会晤王毅 再提台海和平稳定重要性

美国国务卿布林肯目前在印尼出席东南亚国家协会（ASEAN）外长会议，7月13日他在会场边上会晤了中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，再次提及台海和平稳定的重要性。

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布林肯上个月才刚刚访问中国，7月13日再利用目前在雅加达举行的东协外长会议的机会，与代表中国出席的王毅会晤。中国外交部长秦刚因据说的健康原因没有能够与会。

根据美国国务院发言人米勒（Matthew Miller），布林肯与王毅针对一系列双边、区域及全球议题进行了“坦率且具有建设性的讨论，包括美中意见分歧和潜在合作领域。

米勒指出，布林肯在会议上再次强调了维系台湾海峡和平与稳定的重要性，他利用此次会议推进美国利益与价值，直接了当地提出华府与盟友对中国行径的共同关切，期盼能在影响美国、中国及世界各地人民的跨国挑战议题上有所进展。

此外，米勒说，布林肯也清楚地向王毅表示，美国会与盟友一起，共同推进自由、开放及以规则为基础的国际秩序的愿景。米勒还提到，布林肯与王毅13日同意，未来数周至数月期间维持沟通管道的畅通。

美中近来试图修复2月初因中国间谍气球事件造成的关系破裂，布林肯、财政部长耶伦（Janet Yellen）等美国高层官员相继访问中国，美国气候特使克里（John Kerry）也计划16日至19日访问中国。

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