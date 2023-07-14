布林肯呼吁东盟维护南海和东海航行自由

东盟/美国/中国

美国国务卿布林肯周五14日在雅加达呼吁东南亚国家"维护"南海和东海的航行自由，并呼吁在中国一直实施演习的台湾海峡维持现状。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，作为东盟安全论坛的一部分，布林肯本周在雅加达举行的东南亚国家外长会议上发表了讲话。他说，“我们必须维护南海和东海的航行自由，维护台湾海峡的和平与稳定”。

他补充说，我们与东盟国家"共同憧憬一个自由、开放、繁荣、安全、互联和有韧性的印太地区"。他表示，"这意味着在这个地区，各国可以自由选择自己的道路和伙伴，问题可以公开处理，而不是通过胁迫手段"。

法新社说，中国政府声称拥有几乎整个南海的主权，而包括菲律宾、马来西亚和越南在内的其他东南亚国家则对南海提出了相互竞争的主权要求。

在与中国巡逻船发生一系列摩擦事件后，包括菲律宾在内的多个东盟成员国呼吁在南海实现航行自由。

近年来，北京和华盛顿之间的紧张局势也在争议水域和民主自治的台湾问题上不断升级，北京认为台湾是其领土的一部分，必要时将以武力收回。

美国国务卿布林肯周四13日在东盟外长级会议期间与中国最高外交官王毅会面。这是他们在不到一个月的时间内进行的第二次面对面会谈。

美国国务卿布林肯警告王毅，华盛顿将追究最近对美国政府进行“网络攻击”的责任人。

据中国政府周五公布的王毅与布林肯的会晤记录，王毅敦促华盛顿"与中国合作"，停止"干涉"中国事务。

此外，大利亚外长黄英贤周五也与王毅会面。她说，她坦率地谈论"捍卫人权"是至关重要的，并呼吁中国在与所罗门群岛签订的警察协议方面保持"透明"。该协议受到了西方大国的批评。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅