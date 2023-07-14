日本外相林芳正与中国中央外事办主任王毅会面

中国/日本

日本外相林芳正与中共中央外办主任王毅今天7月14日在雅加达东盟外长系列会议期间会面。原来应该与日本外相会面的中国外长秦刚已20天没有露面。

广告 继续浏览后续

据日本外务省消息，今天在印尼出席东盟相关会议的日本外相林芳正与中国中共中央外办主任王毅进行了大约65分钟的会谈。

该消息称，林芳正再次就日本核污染水排海一事阐明立场，并重申了对东海问题的严重关切，包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周围的局势，以及中国在日本附近加强军事活动，包括与俄罗斯的合作，并强调了台湾海峡地区和平与稳定的重要性。

林芳正强调了合作的重要性，并表示愿推动青年交流等人文交流以及地区、议会、议会等各领域交流。王毅主任也表示同意。双方确认将继续在峰会和外长级等各级别保持密切沟通。

据中国外交部网站消息，中共中央外事办主任王毅今与日本外相林芳正会面时，回顾了45年前中日缔结和平友好条约。王毅说，当前中日关系处于何去何从、不进则退的关键阶段。

王毅谴责日方将中国定位为最大战略挑战，渲染中国“威胁”，与中日关系现实严重不符，也与双方“互为合作伙伴、互不构成威胁”重要共识背道而驰。

王毅称，他希望日方树立客观理性对华认知，以实际行动汲取历史教训，坚持和平发展道路，改善两国国民感情，推动中日关系重回健康稳定发展轨道。中方对双方保持各层级接触、经贸往来和人文交流持开放态度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅