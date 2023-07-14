欧盟日本峰会联合声明提及对中国立场

欧盟/日本/中国

欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和日本首相岸田文雄于2023年7月13日在布鲁塞尔举行第29届欧盟与日本峰会，并发表联合声明。

广告 继续浏览后续

欧盟-日本峰会的联合声明首先赞赏双方日益紧密的，基于共同价值观的，战略伙伴关系。重申致力于维持以法治为基础的自由开放的国际秩序，称其核心是《联合国宪章》、尊重国际法、朴实人权以及开放、自由和公平的贸易体系，以支持所有人的和平、繁荣和尊严。

该声明涉及对中国的立场包括：

9. 我们愿意与中国建立建设性和稳定的关系，认识到坦诚接触和直接表达关切的重要性。鉴于中国在国际社会中的作用及其经济规模，与中国就全球性挑战和共同关心的领域开展合作非常重要。为了与中国建立平衡、互惠和互利的经贸关系，我们将参与确保有一个透明、可预测、安全和公平的商业环境，并避免非市场政策和做法。

我们将深化在中国问题上的交流，特别是在政治、经济和安全动态方面，包括香港局势以及人权问题，包括新疆和西藏。

10. 我们仍然严重关切东海（包括尖阁诸岛周边海域）和南海的局势，强烈反对任何以武力或胁迫手段改变现状和加剧紧张局势的单方面企图，因为这可能破坏地区稳定和基于规则的国际秩序。我们严重关切有关南海军事化、胁迫和恐吓的信息。我们重申尊重包括《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的极端重要性，特别是以和平手段解决争端、维护航行和飞越自由的义务，以及遵守法院或法庭根据《联合国海洋法公约》规定的合法程序作出的裁决的义务。我们也认为，海洋主张必须以《海洋法公约》的相关规定为基础。我们强调，台海两岸的和平与稳定对国际社会的安全与繁荣不可或缺。我们在台湾问题上的基本立场没有改变，包括既定的一个中国政策。我们呼吁和平解决两岸问题。

14. .. ... 中国不透明的核发展对全球的稳定构成担忧。我们呼吁中国和俄罗斯根据其在《不扩散条约》下的义务和承诺，包括2022年1月（联合国）五常领导人关于防止核战争和避免军备竞赛的声明，实质性地参与所有有关裁军和降低风险的论坛。我们完全支持多边出口管制制度及其对防扩散努力的贡献。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅