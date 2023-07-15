北京促欧盟"澄清"其立场 欧盟盼中国协助终止俄罗斯侵略战争

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中国最高外交代表王毅要求欧盟"澄清"在欧盟与中国伙伴关系上的立场。欧盟外交政策负责人博雷利表示，欧盟希望中国在帮助结束俄罗斯侵略乌克兰战争和提供人道援助方面发挥作用。

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法新社7月15日报道，中共中央外办主任王毅周五14日在雅加达东盟会议期间的一次会议上对博雷利说："欧盟应该......澄清其在与中国战略伙伴关系中的立场。

据中国外交部周六的声明，王毅向博雷利表示，“中国和欧盟之间不存在根本利益上的冲突”。“双方都主张多边主义，都支持世界多极化和国际关系民主化，都支持以联合国为核心的国际体系”。

王毅还说，“欧方应进一步明确双方战略伙伴关系定位，推动中欧关系在现有基础上向前走，不能摇摆不定，更不能鼓励开倒车的言行”。

据中国外交部网站引述博雷利的话说，“欧盟奉行一个中国政策”，...欧盟从来不支持“台独”。

该网站还说，博雷利向王毅表示：全球供链“你中有我、我中有你”，欧中“脱钩”不现实，也不可能。欧盟无意阻碍中国的发展。

法新社说，在中方发表上述声明之前，柏林于本周四公布了"在不切断与北京关系的前提下降低风险"的"摆脱中国"新战略。

德国出台这个新战略的背景是欧洲和美国对中国野心的担忧与日俱增。

中国立即警告德国不要采取任何可能"损害两国合作与互信"的态度。

2020年的冠状病毒危机让欧洲成为中国关闭边境的受害者，暴露了欧洲供应链的脆弱性，而乌克兰战争则凸显了天然气供应依赖俄罗斯的风险。

尽管一些欧盟成员国担心与中国政府对立并引发贸易战，但另一些欧盟成员国却在推动加强欧盟的自我保护。

为了减少欧盟在经济上对中国的依赖，欧盟委员会于6月底公布了一项战略，以更坚决地应对欧盟经济安全面临的风险。

据法新社介绍，2003年欧盟与中国建立全面战略伙伴关系，承诺将提升贸易和投资以外的关系。但自2019年以来，由27个国家组成的欧盟将中国称为“经济竞争对手”和“系统性竞争对手”。在俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟因北京与莫斯科的密切关系，更增加了这种谨慎。

据本台7月14日报道，欧盟最高外交代表博雷利当天发推特表示，他与王毅主任就负责任地处理中欧关系进行了建设性的深入会谈。

博雷利补充写道，我表达了欧盟对中国在帮助结束俄罗斯对乌克兰的侵略战争和提供人道主义援助方面发挥作用的期望。

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