华日：盟国会与美国一起为台湾而战吗？日本很谨慎

美国日本台湾

一年多来，美国和日本军方官员一直在为台湾冲突制定计划，但会谈尚未解决一个核心问题： 日本是否会参战？

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据《华尔街日报》7月15日报道，熟悉会谈情况的人士称，华盛顿已敦促东京考虑日本军方的角色，例如在台湾周边驱逐中国潜艇，但未得到任何承诺。

该计划是美国应对北京威胁以武力夺取台湾的最重要方面之一。日本距离民主自治的台湾岛最近处仅70英里，美国在日本大约有54,000驻军，大多集中在南部的冲绳岛。

如果中国采取行动夺取台湾，而美国像拜登总统所说的那样进行干预，那么美国的第一反应很可能来自这些美军基地。尽管根据20世纪60年代达成的协议，美国将需要得到日本的批准，但东京将感觉到不得不批准，因为如果拒绝批准，将危及确保日本自身安全的日美同盟关系。

然而，要让日本直接投入这场斗争则更为困难。日本领导人公开回避谈论日本在任何台湾战争中的角色，部分原因是公众舆论普遍反对卷入冲突。

东京庆应义塾大学(Keio University)政治学教授Satoru Mori说：“如果问你是否愿意冒生命危险保卫台湾，我想目前90%的日本人会说'不'”。

东京正在大力投资远程巡航导弹和其他硬件，以应对中国日益壮大的武库，但东京表示，这种集结完全是为了自卫。日本首相岸田文雄最近在访问冲绳时说：“我们必须在军事威慑和应对能力上投入更多资金，以降低我们受到攻击的风险”。

二战后由美国制定的日本宪法放弃使用武力解决争端。但根据前首相安倍晋三于2015年批准的一项法律，如果日本的亲密盟友在附近受到攻击，而日本自身的存亡岌岌可危，日本可以做出军事回应。

华盛顿智库战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)今年早些时候进行的兵棋推演发现，“在日本和澳大利亚等盟国的支持下，美国有可能阻止中国接管台湾”。

在该中心的大多数战争推演场景中，中国袭击了美国在日本本土的基地，摧毁了数百架美国和日本飞机，日本加入了美国的战斗--这是现代版的珍珠港事件。幸存的日本舰艇和飞机攻击台湾北部和东部的中国军队，并在中国两栖入侵舰艇攻占台湾岛之前帮助拦截它们。在推演中，日本难以被发现的潜艇在击沉中国舰艇方面发挥了重要作用。

俄朝参战

一些美国和日本安全分析人士说，虽然中国对美军驻日基地的攻击可能会结束东京的犹豫不决，但并不能保证冲突会以这种方式进行。东京对卷入战事最担心的是事态升级的风险---例如，中国怂恿盟友俄罗斯和朝鲜攻击日本，或威胁使用核武器。

美国与日本试图为台湾冲突制定联合行动计划之际，美国正寻求日本提供更明确的信息。熟悉会谈的人士称，会谈议题包括补给路线、导弹发射地点和难民疏散计划。这些人士说，日本愿意通过提供燃料和其他物资来支持美军。

五角大楼发言人说，美国和日本共同致力于台湾海峡的和平，美国欢迎日本有意"扩大其作用、任务和能力。这将增强威慑力"。当被问及有关台湾冲突的计划时，日本政府发言人称日本和美国保持着联合防御计划，但拒绝透露更多细节。

日本自卫队，目前拥有50艘驱逐舰和22艘攻击潜艇以及300多架喷气式战斗机。去年年底，东京表示，在未来五年内将军费开支提高约60%，达到国内生产总值的2%。

日本计划在2026年春季之后的某个时间从美国获得战斧导弹和自己的远程巡航导弹。日本的F-35隐形战斗机机队将从约30架增至147架，是美国之外最大的机队。

日本前国安官员、前首相安倍的顾问兼原信克（Nobukatsu Kanehara）表示，“我们正在加强陆海空三军以及太空和网络能力。也许五年后，当我们的新形态更加清晰时，我们将不得不讨论在该地区的新角色和新使命”。

在2021年的一次筹款演讲中，时任副首相麻生太郎说，台湾战争可能危及日本的生存，这将为日本帮助保卫台湾提供正当理由。

但庆应义塾大学的Mori表示，日本国内缺乏关于东京为何应支持台湾防卫的有意义的公开讨论，如果最坏的情况发生，可能会导致政治混乱。他说，如果没有一个明确的立场，日本政府将很难在处理公众关切的同时管理与美国的同盟关系。

日本不寻求上前线

岸田对有关他只是在追随华盛顿方向的说法十分敏感。拜登在上月的一次演讲中将日本的军事集结归功于岸田，并称 "我说服了他"。岸田的政府说它向华盛顿抱怨过，拜登后来说首相已经决定增加军费开支。

岸田对有关他只是在追随华盛顿的说法十分敏感。在上个月的一次演讲中，拜登将日本的军事加强归功于岸田。并称："我说服了他"。岸田政府称已向华盛顿提出申诉，拜登随后表示，之前岸田首相已经决定增加军费开支。

在本周举行的北约峰会上，拜登称赞岸田增加了日本的国防预算并支持乌克兰

专家警告说，二战后为防止日本重蹈军国主义覆辙而对日本军方实施的严格文官控制可能会延缓日本的决策进程，而在这个时候，损失几天时间就可能决定台湾的命运。

日本防务省前副相松川睿说："当我们能够共同作战时，我们很可能会共同作战。但她补充说，日本不会寻求站在前线。

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