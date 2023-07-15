南非总统将试图劝阻普京不要出席金砖国家峰会

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据英国《金融时报》报导，南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）将利用俄罗斯与非洲领导人即将举行的峰会，试图劝阻俄总统普京不要在因战争罪行而被国际刑事法院发出逮捕令的情况下，出席下个月在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会。南非副总统马萨蒂勒(Paul Mashatile)周五受访时表示，南非政府仍在努力说服普京不要出席下个月的金砖国家峰会。

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作为《国际刑事法院罗马规约》的缔约国，如果普京来到南非，南非政府有义务逮捕他。但这对于南非政府来说是一个不可想象的提议，因为其已向普京发出了邀请。马萨蒂勒向南非news24新闻网表示，“这对我们来说是一个很大的难题。当然，我们不能逮捕他。这就好比你邀请你的朋友到你家做客，然后逮捕他们。所以对我们来说，他不来是最好的解决办法。”

马萨蒂勒周五透露说，“但俄罗斯人并不高兴”。报导指，拉马福萨委托马萨蒂勒处理这一难题，并提出了三个方案，但没有一个方案得到所有金砖国家伙伴的接受。这些方案包括将峰会转移到中国举行；普京不出席峰会但派俄罗斯外长拉夫罗夫代替他，以及举行线上峰会。

马萨蒂勒表示，“因此，我们现在的情况是，峰会可能会在（我们）这里举行，而俄罗斯方面希望普京前来。因此，我们现在决定让总统来处理此事，他正在与普京沟通。总统将出席本月晚些时候举行的俄非峰会，因此他们将继续会谈。我们希望向他展示我们所面临的挑战，因为我们是《罗马规约》的一员，我们不能回避这个问题。”

马萨蒂勒说，南非方面还没有作出取消邀请普京赴会的决定，在拉马福萨7月底在俄罗斯与普京会面之前，其战略仍然是说服。马萨蒂勒说，不邀请普京很棘手，因为俄罗斯是金砖国家的创始成员，而南非是后来加入的。

在美国驻南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety）声称该国向俄罗斯出售武器后，南非的债券和货币受到重创。马萨蒂勒表示，他非常清楚，如果普京抵达该国而没有被逮捕，南非将面临经济后果。

马萨蒂勒的发言人告诉《金融时报》说，“总统（拉马福萨）正在就国际刑事法院的问题直接与普京总统沟通”。普京将于下月在圣彼得堡接待非洲领导人，这是俄罗斯全面入侵乌克兰后首次就其与非洲大陆的经济关系举行高级别论坛。

克林姆林宫发表新闻稿称，普京周六与拉马福萨举行了电话会谈。拉马福萨感谢普京对非洲多国领导人和代表6月访问圣彼得堡期间的热情接待，以及就解决乌克兰局势的可能途径进行的建设性对话。对非洲和平倡议的讨论将在7月底举行的俄罗斯-非洲峰会上继续进行。

克林姆林宫称，“普京和拉马福萨还同意在俄罗斯-非洲峰会期间举行单独会晤，就双边和国际议程深入交换意见。拉马福萨还通报了定于8月22日至24日在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会的筹备情况”。

国际刑事法院检察官卡里姆·汗（Karim Khan）周五在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，如果普京下月亲自出席在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会，南非应该做“正确的事”，并遵守国际法。

卡里姆·汗说，“南非数十年来一直感受着危害人类罪，即种族隔离罪，我不认为他们需要我的说教。他们是国际刑事法院的自愿缔约国，他们知道法律是什么，我认为他们会做正确的事情。我们将评估金砖国家峰会的实际情况，并作出相应的回应。”

卡里姆·汗补充说，“我是一名检察官，我需要谨慎行事，并利用现有工具为不同情况做好准备。南非，我以前说过，而且我是认真的，是（《罗马规约》）的缔约国。每当我看到南非，我就会想起伟大的曼德拉。我认为，所有南非人都会向他而不是向我询问，伟大的纳尔逊·曼德拉会怎么做。”

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