尹锡悦与泽连斯基举行会谈强调安全、人道主义和重建支持

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韩国总统尹锡悦周六在突访基辅后会见了乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)，对这个饱受战争蹂躏的国家表示强烈支持，向国际社会传达了“自由与团结”的韩国外交方向。泽连斯基指出，尹锡悦的这次访问是两国关系史上的第一次，在访问期间，双方讨论了对乌克兰人民的正常与安全生活，以及对基于规则的国际秩序至关重要的一切问题。

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据韩国总统府宣传首席秘书官金恩惠（Kim Eun-hye）称，尹锡悦和夫人金建希在对波兰进行了为期三天的正式访问后于周六早些时候抵达乌克兰，在参观了基辅附近的布查大屠杀现场后，又访问了在大规模导弹袭击中被摧毁的平民居住区伊尔平。

尹锡悦和泽连斯基随后在基辅总统府会面，讨论了韩国可以提供额外援助的领域。据韩联社报导，此次突访乌克兰是尹锡悦本人的最终决定。据悉，他是在出席北约维尔纽斯峰会并随后在波兰讨论乌克兰重建合作时，经过深思熟虑决定亲自访问乌克兰。

韩国总统室高级官员在记者会上表示：“当前战时局势下的合作问题以及包括波兰在内的未来重建过程中的合作问题已确定为若干具体项目。需要单独讨论，所以这次会议是必要的”。该官员称，尹锡悦的访问是应泽连斯基的邀请进行的。尹锡悦作出最终决定之前，其幕僚就安全和安保问题以及访问的必要性进行了内部讨论。

韩国总统室高级官员说，“我们正在根据韩国迄今为止所坚持的原则，为乌克兰和韩国之间的援助与合作准备全面而具体的措施”。其补充说，这次峰会对于详细讨论战争期间和战后重建工作中的合作是必要的。该官员说，韩国认为乌方的邀请反映了乌克兰对韩国在与俄罗斯的持久战中发挥作用的期待。

尹锡悦支持乌克兰的自由、人权和法治运动，与志同道合的国家团结一致。韩国对乌克兰的援助包括军事物资，如急救包、药品、便携式地雷探测器和防护服，但首尔拒绝了任何提供致命性武器的请求。这是继5月七国集团（G7）广岛峰会期间举行会谈之后，两国首脑的第二次会晤。当时，尹锡悦承诺提供更多的非致命性援助，包括排雷设备和救护车。

据韩国总统室称，尹锡悦是首位访问未部署韩军的战场的韩国总统。韩国前总统朴正熙曾在越战期间访问过越南，而时任总统卢武铉曾在2004年突访伊拉克，慰问驻扎在当地的韩国军队。

韩国总统室的高级官员在记者会上表示：“我们正在制定一项计划，以韩国迄今为止所坚持的原则为基础，全面、具体地帮助乌克兰和韩国之间的合作”。据韩国总统室预测，韩国民间和公共组织帮助乌克兰战后重建的参与金额将至少达到520亿美元。

据韩联社报导，尹锡悦在与泽连斯基举行峰会后参加联合新闻发布会时表示，“我们讨论了如何合作书写新的希望历史”。他告诉记者说，“我向因俄罗斯非法侵略而无辜丧生的乌克兰公民、为捍卫自由而献出生命的乌克兰青年及其家人表示最深切的慰问。”

尹锡悦说，“在这个关键时刻，我作为韩国总统首次访问乌克兰，责任重大”。他在谈到韩国克服韩战伤痕、发展成为繁荣国家的历史时表示，“乌克兰目前的局势让我想起了70年前的韩国。”

尹锡悦并引用了泽连斯基的话说：“作为总统，你没有权利害怕死亡，如果我们本着生死存亡的精神，团结一致地战斗，我们一定能够保护我们的自由和民主”。关于“乌克兰和平联合倡议”，尹锡悦解释了两国合作计划，将其分为三个领域：安全援助、人道主义援助和重建支持。

关于安全援助，尹锡悦表示，“继去年支持防弹衣、头盔等军事物资后，今年我们将更大规模地支持军事物资”。不过，他没有提及有关致命性武器的支持计划。

关于人道主义援助，尹锡悦表示，“我们决定尽快提供乌克兰人民需要的人道主义援助物品”。他提及，应泽连斯基总统要求，探雷设备等人道主义援助物资已迅速交付。

尹锡悦说，“继去年约1亿美元的人道主义援助后，今年我们将有效落实1.5亿美元的援助”。他补充说，“我们计划与世界银行合作，为乌克兰政府的金融稳定提供新的财政支持”。最后，关于重建支持，尹锡悦说：“我们同意扩大两国政府和企业之间的合作，以促进乌克兰的重建。”

尹锡悦还指出，韩国将在教育领域向乌克兰提供帮助，推动重建被战争摧毁的教育机构的合作。为了后代，决定设立“尹锡悦-泽连斯基奖学金”。尹锡悦说，“我们希望支持目前在韩国留学的乌克兰学生，让他们安心完成学业，并扩大奖学金项目，让更多的学生受益。”

尹锡悦将其与“汉江奇迹”进行比较，表示相信“第聂伯河奇迹”一定会实现。他称，“韩国战后恢复和繁荣的历史就证明了这种可能性”。他补充说：“韩国将成为乌克兰培育自由、和平与繁荣的伙伴，并成为与乌克兰共同为世界自由、和平与繁荣作出贡献的可靠伙伴。”

泽连斯基通过推特表示，尹锡悦的这次访问是两国关系史上的第一次，在访问期间，双方讨论了对乌克兰人民的正常和安全生活，以及对基于规则的国际秩序至关重要的一切问题。

泽连斯基介绍说，“被驱逐的（乌克兰）成年人和儿童的返回、（乌克兰版）‘和平方案’的实施和‘全球和平峰会’的筹备、粮食和能源安全以及经济合作……我相信我们的共同努力将为我们的国家以及乌克兰和韩国的全球地位注入更多的力量。”

泽连斯基在出席新闻发布会时表示，尹锡悦总统“今天来到布查和伊尔平，亲眼目睹了俄罗斯占领的后果。但布查和伊尔平只是遭受俄罗斯恐怖袭击的数千个乌克兰城市中的两个。俄罗斯带来的苦难和破坏规模是巨大的。因此，为了恢复安全、保障稳定和平，全球合作的规模必须是巨大的。”

泽连斯基说，“目前，我国有数百万人生活在被占领土或被强行驱逐到俄罗斯，包括成人和儿童。对我们来说，让他们所有人重获自由、回到家乡、回到乌克兰非常重要。让因战争离散的家庭团聚。分离是战争带来的最糟糕的事情之一。我们必须再次让所有乌克兰儿童有机会在没有战争、欺凌和暴力的情况下安全地生活。”

泽连斯基就韩国人民为乌克兰人民的和平与安全所做的努力，支持被俄罗斯驱逐的乌克兰儿童的回归，以及为乌克兰提供财政、技术和人道主义支持的新举措而表示感谢。

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