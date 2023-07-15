王毅呼吁印度与中国“相向而行”缓和紧张局势

中国/印度

中共最高外交官王毅与印度外长苏杰生周五在雅加达举行了会谈。王毅敦促印度以"共同利益"为重，与中国"相向而行"，找到双方都能接受的边界问题解决办法。

中国最高外交官王毅与印度外长苏杰生（左边第三人）2023年7月14日雅加达

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据中国外交部官网7月15日宣布，中央外办主任王毅14日“应约”会见了印度外长苏杰生。

王毅表示，希望印方同中方“相向而行”，找到双方都能接受的“边界问题”解决办法。王毅称，“中印共同利益显然大于分歧”，...双方应相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌。

王毅指出，中方高度关注近期印方对中国企业采取限制性措施，希望印方为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

据中国外交部网站介绍，印度总理苏杰生表示，印中关系正常化符合双方共同利益。印方愿本着开放心态，妥善应对双方分歧，推动印中关系尽快重回正轨，为下阶段的高层交往创造良好条件。

据本台昨天14日的报道，印度外长苏杰生7月14日在其推特上介绍了他与王毅在雅加达的会谈，他说，双方讨论了边境地区和平与安宁的突出问题。谈话还涵盖了东亚峰会/东盟地区论坛议程、金砖国家和印太地区。

据法新社的报道说，自2020年6月在喜马拉雅山高地发生边境冲突，造成20名印度士兵和至少4名中国军人死亡以来，两国关系陷入恶化

中国和印度在拉达克地区基本“未划定”的边界线上处于军事对峙状态。

北京还声称印度的阿鲁纳恰尔邦是西藏不可分割的一部分，并认为克什米尔是有争议的领土。

据中国外交部的声明说，双方同意"尽快"就边界问题举行下一轮军事指挥官级别的讨论。

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