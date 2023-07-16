卫报：中国延揽前英国首相和财长任职金融机构

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据英国《卫报》透露，曾推动中英关系进入“黄金时代”的前英国首相和财相都在中国支持设置的金融机构担任高层职务，以帮助北京增加可信度。

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英国卫报7月15日报道，英国议会情报与安全委员会（ISC）发现，英国前首相戴维-卡梅伦（David Cameron）被任命为“10亿英镑”的中英投资基金副主席，英国前财相丹尼-亚历山大爵士（Sir Danny Alexander） 被任命为亚投行副行长。

该报说，根据提供给情报监督机构的机密证据，对他们的任命是为了给中国投资和更广泛的中国品牌增加可信度。

英国国会情报与安全委员会称，英国前首相卡梅伦和前财长亚历山大都是开创“英中关系黄金时代”计划的核心人物。

当年的决定，被监督机构指为完全误判了中国政府在英国投资为中国共产党赢得全球技术主导地位的决心。

英国国会情报与安全委员会认为，英国对中国威胁的反应不够充分，并补充说，中国已经渗透英国经济。

有用的白痴

卫报说，亚历山大仍是亚投行的政策和战略副总裁。而卡梅伦的投资银行计划，则在很大程度上宣告失败，原因是香港民主抗议遭镇压导致伦敦和北京关系迅速恶化。

英国前保守党主席，香港末代总督彭定康勋爵向英国国会委员会说：“我认为，他们（中国）很可能认为我们并不是完全可靠的有用的白痴......我认为，他们将我们视为一个经济机会，一个通过猎捕精英、通过培养有用白痴、通过利用英中关系的'黄金时代'之类的手段，让我们根据他们的意愿做事情的机会”。

有毒的文化

卫报还说，亚投行（AIIB）的全球通讯主管鲍勃-皮卡德（Bob Pickard）今年6月辞职后在推特（Twitter）上表示："亚投行由共产党员主导，而且拥有一种可以想象到的“最有毒的文化”。

皮卡德补充道："我很高兴能离开那个粪坑。我认为，那里由共产党的黑帮掌握着银行的大权。他们把一些董事会成员当作“有用的白痴。我认为，我国政府不应该成为这个中华人民共和国（中国）工具的成员。因为现实情况是，那个银行权力自始至终都被中国共产党所掌控”。

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