沙利文：乌克兰的未来在北约，这将发生且不容谈判

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美国国家安全顾问（Jake Sullivan）在周日接受多家电视台专访时表示，经过了北约维尔纽斯峰会的协商后，乌克兰的未来在北约，这一点毋庸置疑，将会发生且不容谈判。他指出，这是现在所有31个北约盟国都承诺的事情。

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沙利文在接受美国广播公司（ABC）“本周”节目采访时，主持人乔治·斯蒂芬诺伯罗斯(George Stephanopoulos)问道，“在（维尔纽斯）峰会开始时，泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统显然对他听到的关于加入北约的消息感到不满。我们看到了他发出的那些推文。后来他说，他相信战争一结束乌克兰就会加入北约。这是对他的明确承诺吗？”

沙利文表示：“我们在（维尔纽斯峰会）公报中说，乌克兰的未来在北约，就是这话， 就是这么回事（period, full stop）。没有限定条件。不与任何人谈判。这将会发生。这有两个因素，乔治。其一，如果乌克兰在战争期间加入北约，就意味着北约与俄罗斯开战，也意味着美国与俄罗斯开战。北约和美国都不准备这样做。”

沙利文补充说，“第二，每个希望加入北约的国家都必须进行一些民主改革，以达到北约的标准。乌克兰在这条道路上取得了很大进展。它还需要进行更多的改革。我们正在与乌克兰一起研究这些改革的性质，乌克兰本身也认为这些改革是其民主未来所必需的。”

沙利文说，“因此，乌克兰和北约之间正在进行良好的对话。拜登总统和泽连斯基总统之间进行了很好的对话。我认为我们之间有着很好的理解。最后，拜登总统和泽连斯基总统一起站在世界面前，泽连斯基总统说，虽然他没有得到他想要的一切，但他对北约峰会的结果非常满意，对他从西方伙伴那里得到的支持非常满意。”

就这场战争是否已陷入僵局的提问，沙利文说，“没有，乔治。事实上，乌克兰军队在东部和南部都取得了进展。我们在反攻开始前就说过，反攻会很艰难，而反攻也很艰难。这是战争的本质。但乌克兰人在继续推进，我们也在继续向他们提供必要的武器装备和能力。他们将继续试图夺回被俄罗斯非法占领的领土，我们将继续支持他们。”

另在接受哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全民”节目采访时，主持人玛格丽特·布伦南问道，“就北约作出的承诺而言，有可能允许乌克兰在未来加入北约。您是否担心这将影响与俄罗斯为结束冲突而可能进行的谈判，因为在这种情况下，他们有动力将冲突拖下去？”

沙利文回答说：“此时此刻，乌克兰人正英勇无畏地向南部和东部的俄军防线发起冲击。他们给俄军造成了巨大的损失。西方正在努力继续收紧我们的制裁，掏空俄罗斯的国防工业基础，削弱其生产先进技术的能力。我们将继续对俄罗斯施加经济压力，乌克兰将继续对俄罗斯施加军事压力。”

沙利文补充说，“因此，我认为，如果俄罗斯选择继续在这场战争中作战，最终俄罗斯将付出严重的代价。乌克兰将继续在战场上取得进展。与此同时，我们将确保乌克兰得到所需的支持，不管需要多久，这也是北约峰会传递出的信息。最后，是的，我们在北约非常简单地说，乌克兰的未来在北约。我们是认真的。这一点不容谈判。这是现在所有31个盟国都承诺的事情。”

基辅一直认为，在加入北约之前，乌克兰无法免受莫斯科的持续威胁。沙利文指出，美国及其北约盟国已经向乌克兰“提供了前所未有的支持”。他周日在接受美国全国广播公司（NBC）“与媒体见面”节目采访时说，“我们拜登政府所能做的就是每天起床，与我们的盟友和伙伴一起尽我们所能地努力工作，以最快的速度为乌克兰提供它所需要的东西，使它能够在这一努力中取得成功。”

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