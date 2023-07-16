罗马教皇批准上海主教 梵蒂冈批评中国未经协商调任主教

梵蒂冈/中国

教皇方济各批准了上海新主教的任命，但梵蒂冈谴责中国违反双边协议，未经协商就将主教调往上海。

教皇方济各在梵蒂冈的窗前主持天使祈祷2023年7月9日。

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路透社报道，梵蒂冈周六（7月15日）发表声明称，教皇方济各已任命沈斌主教领导空缺的上海教区。

但梵蒂冈国务卿皮耶罗-帕罗林在一次单独发表的采访中说，沈先生从江苏省海门教区调到上海并未征求梵蒂冈的意见。

帕罗林枢机主教表示，这一单方面的决定违背了2018年一项具有里程碑意义的主教任命协议中规定的"对话与合作精神"。

保守派天主教徒批评该秘密协议是对中国共产党的屈服，但梵蒂冈辩称这是为了中国天主教徒与当局进行某种形式对话的不完美方式。

帕罗林先生在接受梵蒂冈内部媒体采访时说，教皇决定批准沈先生的任命是"为了上海教区的更大利益"，也因为沈先生是一位"受人尊敬的牧师"。

帕罗林先生提醒中国的主教们，该协议自签署以来已续签两次，"其基础是围绕主教相关决定达成共识的基本原则"。

上海之争是梵蒂冈与中国之间最近一次关于主教调任的争论。

去年11月，梵蒂冈指责中国当局违反了2018年协议，在一个未被罗马教廷承认的教区任命了一名主教。

路透社说，2018年的协议旨在弥合中国大陆长期存在的忠于罗马教皇的地下教会与国家支持的官方教会之间的分歧。自20世纪50年代以来，双方首次承认教皇为天主教会的最高领袖。

现年53岁的沈先生是中国主教团主席，据说这个主教团由中国共产党控制。他于今年4月在未经梵蒂冈授权的情况下在上海就职。

中国主教团没有得到梵蒂冈的正式承认，帕罗林先生在周六接受采访时说，罗马教廷希望建立一个中国天主教主教会议，其章程与其他国家的主教会议类似。

他补充说，这些章程应规定中国主教与教皇之间定期接触。

路透这个报道说，下个月，罗马教皇将访问蒙古，蒙古在1921年之前是中国的一部分，与北京保持着良好的关系。外交官们认为，这个只有约1300名天主教徒的国家可以充当梵蒂冈与中国的中间人。

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