美国气候特使克里抵达中国重启气候对话

美中气候

美国气候特使约翰-克里（John Kerry）周日（7月16日）抵达北京，希望就气候变化这一世界两大主要污染国的关键问题恢复对话。

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这是约翰-克里在2021年上任气候特使以来第三次访华，此刻正值全球特别感受到气候变化的影响，许多地方都出现了热浪。中国也不例外，首都北京已连续数周出现40摄氏度左右的高温。

中国央视CCTV在约翰-克里抵达北京时报道说，从周一开始，"中美两国将就气候问题深入交换意见"。但该频道没有提供更多细节。

法新社说，气候问题对世界两个最大污染国中国与美国非常关键，双方近一年没有讨论气候变化问题。去年8月，北京暂停了有关气候的会谈，以抗议时任美国众议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾。

约翰-克里将在中国逗留至下周三，他将与中国对等官员解振华会谈。据美国国务院称，克里的目标是与中国就“应对气候危机进行对话"。

他将与中国讨论"增加执行气候法规的力度和雄心"，以及"推动今年年底在迪拜举行的第28届全球气候大会（COP28）取得成功"等问题。

中国是世界最大碳排放国，而碳排放被认为是气候变化的主因，但中国将会一直增加碳排放量直到2030年达到顶峰，中国国家主席习近平承诺到2060年实现碳中和。

能源安全

但在今年4月，中国政府批准了进一步提高燃煤发电能力的政策。

绿色和平组织认为，这意味着中国政府正在将能源安全放在首位，使人们对其能否实现其碳减排目标产生怀疑。

气候智囊团E3G的顾问Byford Tsang告诉法新社："目前有许多因素限制了北京能源规划负责人的回旋余地。

这些因素包括乌克兰冲突严重扰乱全球天然气市场，以及近年来的干旱导致的中国水力发电能力下降。

去年夏天，中国西南地区数百万人因热浪而停电，电力供应受到影响，工厂被迫停工。

美国共和党政客则指责约翰-克里使用私人飞机这种高污染的交通工具飞越大半个地球与政治对手会谈。

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