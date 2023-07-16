美日韩外长均强调台海和平稳定的重要性台湾外交部表欢迎

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台湾外交部今天表示，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在东协外长会议期间，多次强调维护台海和平稳定的重要性；日本及韩国外长也在相关会谈中，同样表达对台海情势的关切。彰显台海和平已成为印太理念相近国家的共识，台湾外交部对三国外长的谈话，表示诚挚欢迎与肯定。

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第56届东南亚国家协会外长会议（ASEAN Foreign Ministers' Meeting）及系列会议，7月11到14日在印度尼西亚首都雅加达召开。美国国务卿布林肯在会议期间会晤中共中央外事办主任王毅，以及出席美国与东协外长会议等相关场合时，多次强调维护台海和平稳定的重要性。

台湾外交部指出，布林肯在14日举行的记者会上明确表示，美国与印太区域盟友，同样关切中国在南海、东海及台湾海峡所采取日益专断的作为。美国致力维护台海和平稳定，因为每天有超过半数的国际货运通过台海，全球七成以上的半导体是由台湾制造，所以台海和平符合所有国家的利益。布林肯也强调，美国持续反对任一方片面改变现状。

此外，日本外务大臣林芳正及韩国外长朴振在分别会晤中共中央外事办主任王毅时，也同样表达对台海情势的关切，强调维持台湾海峡和平稳定的重要性。台湾外交部表示，美日韩三国外长的关切，彰显台海和平已成为印太理念相近国家的共识，对三国外长相关谈话，台湾表示诚挚欢迎与肯定。

台湾外交部表示，台湾位处东亚西太平洋第一岛链的枢纽位置，对于印太地区安全及繁荣扮演不可或缺的关键角色。台湾将持续与美、日、韩及其他理念相近伙伴密切合作，捍卫共享的民主价值，以维护台海及区域的和平、稳定与繁荣。#

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