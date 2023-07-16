耶伦：寻求进一步缓和与中国关系，调整对华关税为时尚早

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美国财政部长耶伦(Janet Yellen)7月16日向媒体表示，她热切期望与中国在存在共同利益的领域开展合作，包括解决较贫穷国家的债务重组，以及在考虑增资之前多边开发银行的改革需要等全球挑战。

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在印度西部城市甘地讷格尔举行的二十国集团财长和央行行长会议前的新闻发布会上，耶伦表示，她上周对北京的访问有助于将美中关系置于“更坚实的基础上”，世界上最大的两个经济体对世界负有“在共同关心的领域开展合作”的义务。耶伦向记者介绍称，“众所周知，我上周前往中国，与北京新任经济领导团队会面。在与我的同行会晤期间，我强调了两国共同努力应对我们所面临的全球挑战的重要性。”

耶伦说，“作为世界上最大的两个经济体，我们有义务为两国人民和世界人民在共同关心的领域开展合作。上周的访问是向前迈出的一步，使我们的关系有了更坚实的基础，并建立了有韧性和富有成效的沟通渠道。还有许多工作要做。但我相信这次访问是一个重要的开端。我热切期望在我们在北京奠定的基础上，进一步采取行动。”

据路透社报导，对中国不公平贸易做法的担忧依然存在，这促使华盛顿对华征收关税。耶伦说，“这些问题确实没有得到解决”。她指出，美国公司希望看到一个可以“在中国投资并蓬勃发展”的营商环境。

据彭博社报导，耶伦表示，美国应寻求进一步“缓和”与中国的紧张关系，尽管取消特朗普政府对华征收的关税为时尚早。她指出，“随着时间的推移，寻找缓和局势的方法是有益的。”

耶伦提及，美国即将完成对华征收关税的四年期审查，她在最近的北京之行中讨论了这一问题。任何取消关税措施的举动都将激起美国国内的政治反应，共和党议员及总统候选人会寻求加大对拜登政府的压力。

耶伦说，“征收关税是因为我们对中国方面的不公平贸易做法感到担忧——我们对这些做法的担忧依然存在。因此，也许随着时间的推移，这是一个我们可以取得进展的领域，但我要说，至少在目前将其作为一个缓和的领域还为时过早。”

在被问及中国经济反弹放缓的证据时，耶伦说，这也是她在北京访问期间提到的一个话题。她说，“中国是世界上许多国家的重要进口国，因此当中国经济增长放缓时，会对许多国家产生影响——我们正在看到这一点。”

耶伦说，她与中国官员讨论了他们计划如何应对经济疲软的问题。她说：“我认为，至少他们肯定急于传达中国的商业环境是开放和友好的”。耶伦还重申了她的观点，即美国对中国实施特定出口管制和投资限制的行动是出于国家安全考虑，而不是为了切断与世界第二大经济体的联系。她强调，“我们在许多领域的贸易和投资是完全没有争议的，对双方都有利。”

耶伦并谈到了拜登政府的“友岸外包”政策，即努力重塑全球供应链以减少对中国的过度依赖。她称印度是这方面“不可或缺的合作伙伴”。周二离开印度后，耶伦将访问越南，这是美国的另一个“友岸外包”目标。

此外，耶伦表示，她将在此次二十国集团财长会议上继续大力推动“所有双边官方债权人全面、及时地参与待决债务重组”。耶伦透露称，她与中国官员讨论了赞比亚的债权重组问题，尽管谈判时间过长，但分歧还是得到了克服。

耶伦说：“我们应该将在赞比亚问题上达成的共同原则应用于其他案例，而不是每次都从零开始。我们必须加快步伐”。她还补充道，希望斯里兰卡和加纳的债务处理能够尽快敲定，以便国际货币基金组织（IMF）能够在今年秋季推进初步贷款计划审查。她提出，需要为借款国和其他利益攸关方制定一份债务重组“用户指南”，以明确这一进程。

在支持乌克兰问题上，耶伦说，“让我明确指出：我们联盟对乌克兰的支持是明确的。美国将一直与乌克兰站在一起。我知道我们联盟中的盟友和伙伴也会这样做。预算支持对乌克兰的抵抗至关重要。作为向乌克兰提供这种支持的广泛联盟的一员，美国感到自豪。”

耶伦补充说，“通过帮助维持经济和政府运转，我们正在给予乌克兰所需的支持，以便其能够为自由和主权而战。我们还将继续切断俄罗斯获得其对乌克兰发动战争所需的军事装备和技术的渠道。我们今年的核心目标之一是打击俄罗斯逃避制裁的努力。我们的联盟正在最近几个月所采取的行动的基础上再接再厉，以打击这些企图。”

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