韩国季风暴雨导致洪水和山体滑坡 至少33人死亡

韩国，灾害

今年的夏季季风再次在韩国造成严重洪灾，韩国内政部周日（7月16日）表示，洪水已造成至少33人死亡，10人失踪，内政部警告，随着搜救工作继续，死难数字可能还会上升。

2023年7月16日，韩国清州救援人员在一条被洪水淹没的地下隧道搜寻幸存者。

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韩国正处于夏季季风期，季风导致过去四天的强降雨，造成大面积洪水和山体滑坡，一个大型水坝决堤。韩国内政部周日表示，已有至少33人死亡，10人失踪，其中大多数遇难者是被山体滑坡掩埋或掉入被洪水淹没的水库。

一些村庄被洪水完全淹没，居民被困家中。一辆公共汽车在五松站被困在被洪水淹没的隧道中，五名乘客死亡。在忠清北道的清州，救援人员正试图营救被困在另一条430米长隧道中的约15辆汽车。该隧道周六上午被洪水淹没。据内政部称，截至周日已从隧道中打捞出7具尸体，潜水员正夜以继日持续搜继续寻其他遇难者。

一名在隧道中失踪的遇难者的亲属说："我已经失去了所有希望，但我不能离开。"他说："想到我的儿子在冰冷的水中感受到的痛苦，我的心都碎了”。当地电视台播出的画面显示，附近河流的洪水决堤，冲入隧道。

自6月25日以来，韩国一直处于季风中，通常季风会带来平均持续30天的强降雨。上周四，天气警报被提升至最高级警戒。一些地区三天内降雨量高达500毫米。周六，政府呼吁撤离有山体滑坡危险的地区。

目前正在国外访问的韩国总统尹锡烈办公室表示，总统与其助手召开了紧急会议，讨论应对恶劣天气和洪水的措施。此前，他已下令总理韩德洙调动一切可用资源，最大限度地减少受灾人数。

韩国夏季季风经常造成洪灾，但由于总体准备充分，受灾人数相对较小，去年8月在首尔发生的洪灾，造成15人死亡。根据预测，本周三之前还将有降雨，韩国气象局警告说，这种天气状况将带来 "严重 "危险。

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