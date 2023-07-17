世界两大污染国中美在北京开始气候对话

美国/中国/气候对话

美国气候特使约翰-克里与中国气候特使解振华周一在北京开始会谈，这标志着世界上两个最大污染国就气候问题恢复了对话。

美国气候问题特使约翰-克里与中国气候特使解振华在会谈开场前握手。2023年7月17日中国北京。

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据中国官媒央视CCTV报道，美国气候特使约翰-克里（John Kerry）与中国气候特使谢振华今天上午进行了长达4个小时的会谈。

法新社今天周一发自北京的电稿说，中国外交部发言人毛宁在例行发布会上表示：“气候变化是全人类面临的共同挑战”。

中美气候特使会谈的具体内容目前尚未公布。中国央视该频道昨天周日在美国气候特使克里抵达北京时表示"中美将就气候问题深入交换意见"。

中国是世界上最大的温室气体排放国，而温室气体二氧化碳是气候变化的罪魁祸首。北京承诺将在2030年达到排碳峰值（即在2030年之前继续增加碳排量），然后到2060年实现碳中和。

近一年前，中美气候对话中断，原因是中国将此作为抗议时任美国众议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾的一部分动作。

现在的气氛似乎恢复了沟通，但华盛顿希望在这一领域表现出坚定的立场。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周日告诉CNN，约翰-克里将呼吁中国"不要躲在发展中国家的说法背后"来缩减其应对气候变化的承诺。

沙利文说：包括中国在内的每个国家都有责任减少排放。他补充道："我认为，世界应更多地鼓励中国，甚至对其施加压力，使其采取更为激进的减排措施。

这位白宫安全顾问称，世界第二大经济体"在这方面仍有工作要做"，"克里先生将在访问北京期间强调这一点"。

拜登政府认为，气候变化是美中在激烈竞争中可以合作的领域之一，并为此选择了一位关键人物---与中国关系相当融洽，且从未间断的前国务卿约翰-克里作为美国气候特使。克里将在北京逗留至周三。

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