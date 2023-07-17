20国集团财长会议聚焦穷国债务，中国立场引人关注

20国集团财长会议

20国集团财长和央行行长17日在印度古吉拉特邦首府甘地-纳格尔举行会议， 就贫穷国家债务重组、多边金融机构改革、应对气候变化努力的资金支持等议题展开讨论。中国在穷国债务重组问题上的立场引人关注。

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继6月下旬在巴黎举行的新全球融资契约峰会就非洲国家赞比亚的债务重组问题达成共识后，债务问题再次成为这次20国集团财长会议一个重点讨论议题。

目前担任20国集团轮值主席国的印度财长17日在会议开幕前，与美国财长耶伦共同举行的记者会。她一方面呼吁与会各国领导人担起责任，引导全球经济走向强劲、可持续，同时也平衡而且包容的增长，尤其是助力会议，就日趋严重的债务问题达成一项共识。

耶伦也在发言中，就贫穷国家负债沉重问题，提及各方债权国不久前在巴黎就赞比亚债务问题达成的解决方案，并表示，她几天前在北京访问时，曾与中方就此议题交换意见。

中国如今是许多亚洲和非洲最贫穷国家的最大债权国。一些接受中国在“一带一路”倡议框架下投资的国家负债情况更趋严重。中国在债务问题上的立场因此格外引人关注。但中国一直反对就此展开多边谈判。

6月底在巴黎达成的赞比亚债务重组方案涉及的债务金额为63亿美元，其中三分之二都来自中国贷款。

20国集团财长会议启动前，耶伦16日也在印度出席了七大工业国集团财长会议，为今天的20国集团财长会议做准备。她在会议之余表示，围绕赞比亚债务议题的谈判时间太长，希望各方能就非洲国家加纳以及亚洲国家斯里兰卡的债务问题尽快达成解决方案。她认为，各方应该以赞比亚债务谈判为蓝本，避免每一次都从头开始。

但法新社引述一名印度高阶官员指出，目前北京方面在这一问题上的态度并不积极。

国际金融机构改革、虚拟货币规范以及如何帮助贫穷国家获得资金以应对气候变化等也都是这次为期两天的20国集团财长会议讨论的议题。耶伦日前特别指出，发达国家不会因为援助乌克兰，而减少对发展中国家的支持。

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